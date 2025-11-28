Sinoptikų prognozė: situacija – ne geresnė nei prieš dieną, o kas laukia savaitgalį?

Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Šeštadienį šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vietomis lijundra. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis silpni krituliai. Naktį kai kur rūkas, plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 31 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasorodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 1, Baltijos jūroje – 5–6 laipsniai šilumos.
