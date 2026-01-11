Išbando įvairias žiemos pramogas: įspėja – vaikams geriau neleiskite to daryti

„Labai šąlant pasitaiko ir puiki proga išbandyti Mpembos efektą, kuomet išpiltas verdantis vanduo staigiai užšąla ir virsta smulkiais ledo kristalais. Beje, šis triukas neveikia pilant šaltą vandenį. Nors iki galo nesutariama, kodėl karštas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tikėtina, jog tai vyksta dėl mažesnio karšto vandens tankio. Jeigu bandysite tai patys, būkite labai atsargūs, karštas vanduo gali nudeginti. Vaikams geriau neleiskite to daryti“, – sekmadienį vaizdo įrašą iš feisbuko grupės „Orų entuziastai“ mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ komentavo meteorologas.
Vaizdo įrašą paviešinusi mergina rašė: „Šiuo metu Alytaus r. 15 laipsnių šalčio. 2026.01.11 gaunasi šis grožis. Bei tas sniegelio girgždesys.“
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Naujausiais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienio naktį vietomis truputį pasnigs. Vakarų Lietuvoje kai kur tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 11–16, kai kur 17–19 laipsnių šalčio, vakariniame šalies pakraštyje 7–9 laipsniai šalčio. Dieną be žymesnio sniego. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Aukščiausia temperatūra 5–10, pajūryje apie 4 laipsnius šalčio.
Antradienio naktį kai kur truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 22 laipsnių šalčio, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį be žymesnio sniego. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18 laipsnių šalčio, dieną bus 6–11 laipsnių šalčio.
