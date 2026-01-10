„Važiavau penkias valandas“: išsiliejo ir žinomi žmonės

Darbo savaitės pabaiga Vilniuje daugeliui virto valandomis praleistomis automobiliuose.
Per 17 metų Vilniuje dar tokio vaizdo nebuvau matęs.
Dėl snygio ir eismo įvykių susiformavusios spūstys kai kuriose miesto vietose sustabdė judėjimą.
Vairuotojai piktinosi ne tik oro sąlygomis, bet ir sunkvežimiais, kurie, bandydami įveikti įkalnes, užkirto kelią.
Spūstyse įstrigo ir verslininkas Laurynas Suodaitis. Jis socialiniuose tinkluose ironizavo situaciją ir neslėpė nusivylimo.
„Stovyklauju Vilniaus kamščiuose, kaip manau ir daugelis vilniečių. Kantrybės visiems, visi mes čia likimo broliai šiandien. Per 17 metų Vilniuje dar tokio vaizdo nebuvau matęs“, – teigė L. Suodaitis.
Pasak jo, situaciją dar labiau apsunkino sunkiasvoriai automobiliai.
„Mes visi stovime dėl vienos mūsų visuomenės grupės – tai yra vilkikų vairuotojai, kurie galvoja, kad pasikrovę 24 tonas gali įvažiuoti į kalną“, – ironizavo jis, pridurdamas, kad 10 kilometrų atstumą jam teko įveikti per penkias valandas.
Panašiai situaciją vertino ir televizijos laidų vedėjas Justinas Jankevičius, kuris taip pat atkreipė dėmesį į sunkvežimių problemas įkalnėse.
„Yra užvažiavimas ir yra sunkvežimių vairuotojai, kurie nusprendė užvažiuoti į kalniuką“, – lakoniškai situaciją apibūdino jis.
Spūstys sutrikdė ir keliones į oro uostą. Komikė Laura Dragūnaitė penktadienio vakarą socialiniuose tinkluose svarstė, ar apskritai pavyks laiku pasiekti tikslą.
„Jau daugiau nei tris valandas važiuojame iki oro uosto, kaip manot, ar spėsim į skrydį?“ – klausė ji.
Apie ekstremalią kelionės patirtį prabilo ir influenceris Paulius Vaitekūnas. Jam kelionė, kuri įprastai trunka kelias minutes, virto kelių valandų išbandymu.
„Geriausia visų laikų kelionė į renginį. Keturis kilometrus su taksi važiavau 2 valandas ir 36 minutes. Visiems saugumo kelyje!“ – įspūdžiais dalijosi jis.
Penktadienio situacija dar kartą parodė, kaip greitai eismas gali būti paveiktas nepalankių oro sąlygų ir keliuose susidarančių kliūčių.
Tačiau vairuotojams lieka tik ginkluotis kantrybe ir tikėtis, kad tokie išbandymai netaps kasdienybe.
Primename, kad šeštadienį sostinės savivaldybė paskelbė apie stabliziuotą padėtį mieste.
„Padėtį pavyko stabilizuoti: padėjome užstrigusiems vilkikams pasitraukti iš kelio, didžiausius srautus patiriančiose gatvėse sniegas nukastas, tad eismas juda sklandžiau“, – pranešime spaudai praneša Vilniaus miesto savivaldybė.
Pasak savivaldos, vietos aplinkotvarkos bendrovė „Grinda“ gatves valė visą parą, šaligatviai ir takai vakar valyti iki vėlumos, šiandien vėl nuo 3–4 val. Nuvalius keliai barstomi smėlio-druskos mišiniu – kad būtų mažiau slidu, saugiau judėti.
Teigiama, kad šeštadienį bus valomos žemesnio lygmens gatvės, takai, šaligatviai ir aikštės. Viešojo transporto situacija taip pat suvaldyta, tačiau neatmetama, kad keleiviai gali patirti vėlavimus iki 10 minučių.
„Viešasis transportas kursuoja stabiliai, tačiau dėl kai kurių stotelių įvažose susikaupusio gausaus sniego galimi vėlavimai iki 10 min. Kviečiame šiandien judėti darniai“, – apibendrino savivaldybė.
Kaip savo pranešime teigia „Grinda“, šeštadienį ji jau antrą dieną dirba be pertraukų – penktadienį nuvažiuota bendrai 12 tūkst. km, atlikti beveik 230 reisų. Šeštadienį jau nuvažiuota 4,5 tūkst. km, atlikti virš 130 reisų.
„Nuvalėme ir bėgimo maršrutą ištvermingiesiems bėgikams, kurie šiandien bėgs pagarbos bėgimą mūsų laisvės gynėjams atminti“, – rašo „Grinda“
Pasak bendrovės, šeštadienį Vilniuje prognozuojamas lengvas snygis. Rekomendacija susilaikyti nuo nebūtinų kelionių išlieka. Vairuotojai raginami važiuoti saugiai, kadangi eismo sąlygos vis tiek yra sudėtingos, kelias – slidus, tad ir atsargumas privalomas.
Kaip skelbta anksčiau, artėjant 35-osioms sausio įvykių metinėms, šeštadienį Vilniuje rengiamas tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Jis skirtas pagerbti žuvusiųjų 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir vėliau nuo sužalojimų mirusiųjų atminimą.
