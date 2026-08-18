Gera žinia grįžtantiems iš pajūrio: papildomos nuovažos įrengimo darbai vyksta sparčiai

Esant palankioms oro sąlygoms, galutinis asfalto sluoksnis nuovažoje bus įrengtas per šią savaitę.
Tai reiškia, kad vairuotojai netrukus galės naudotis nauja jungtimi, kuri turėtų padėti sklandžiau judėti šioje miesto dalyje, tai ypač aktualu vasaros metu, kai padidėja grįžtančiųjų iš pajūrio srautas.
Toliau darbai bus tęsiami ir naujosios nuovažos prieigose. Sankryžos ribose įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Liepojos gatvėje, judant nuo sankryžos Klaipėdos universiteto ligoninės link, vyksta viešojo transporto Liepojos stotelės perkėlimo darbai.
Šiaurės prospekte šiuo metu įrengiama lėtėjimo juosta ir skiriamoji salelė. Prie Parko gatvės, „KAR KAR“ parko pusėje, artimiausiu metu bus išardyta esama autobusų stotelė ir paruošti pagrindai naujai infrastruktūrai.
O Klaipėdos universiteto pusėje atnaujinamas pėsčiųjų takas.
Darbai tęsiami ir Liepojos gatvėje. Čia atnaujinamas beveik dviejų kilometrų ruožas – nuo Klaipėdos universiteto ligoninės iki Vasaros estrados.
Naktimis šiaurės kryptimi frezuojama sena asfalto danga, o baigus šiuos darbus bus pradėta asfaltuoti vakarinė Liepojos gatvės pusė.
Vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikiną eismo organizavimą ir važiuojant remonto zonose būti atidiems.
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