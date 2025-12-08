Gerėjo infrastruktūra Kretingos kaimiškojoje seniūnijoje – atlikti atnaujinimo darbai

Daug darbų atlikta Kretingos kaimiškojoje seniūnijoje.
„Šiemet didelis dėmesys šioje seniūnijoje skirtas gatvėms tvarkyti: išasfaltuota Kurmaičių kaimo Liepų gatvė bei Tvenkinio gatvės atkarpa, Rūdaičių kaimo Malūno gatvė, Padvarių kaimo Kaštonų gatvė ir Pakrantės akligatvis, atnaujinta tako danga tarp Akmenos ir Žaliosios gatvių“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Direktorės teigimu, kelių būklė Kretingos kaimiškoje seniūnijoje gerinta ne tik asfaltuojant, bet ir žvyruojant žvyro dangos gatves, užpilant skaldos ir jas greideriuojant. Taip pat tvarkyti Padvarių kaimo Vienkiemio, Tūbausių kaimo Bažnyčios bei Ankštakių kaimo Tarvydų gatvių kelkraščiai.
2025 metais Kretingos seniūnijoje modernizuotas ir plėstas apšvietimo tinklas: apšviestas Rūdaičių gyvenvietės centras, apšvietimo įrengimo darbai baigiami Palaukės ir Kamanių gatvėse, pradėtos Žibininkų kaimo pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo projektavimo ir rangos darbų pirkimo procedūros.
Atsirado naujų poilsio objektų: Kretingsodyje įrengtas amfiteatras, Tarvydų kaime įrengta poilsiavietė – išvalytas tvenkinys ir įrengti pėsčiųjų takai palei jo pakrantę, pastatyta pavėsinė, netrukus čia atsiras ir lauko treniruoklių. Tvarkytos ir esamos poilsiui bei aktyviam laisvalaikiui skirtos vietos: Tūbausiuose prie tvenkinio įrengta valčių nuleidimo vieta, Padvarių poilsiavietė papildyta smėliu, joje įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė, atnaujinta Kurmaičių krepšinio aikštelės danga. Šiuo metu derinamos sutarties sąlygos sporto ir atokvėpio kampeliui Tarvyduose įrengti, jau nupirkti Kurmaičių apžvalgos bokšto projekto parengimo ir statybos darbai.
Pasirūpinta ir melioracijos sistemos priežiūra: Padvariuose prie kapinių sutvarkyti melioracijos grioviai ir įrengtos pralaidos.
Kretingos kaimiškoji seniūnija įsigijo ir naujos technikos – žoliapjovę-mulčerį, taip pat įsigytas konteineris technikai laikyti.
„Džiugu, kad netrukus prasidės Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ pastato Padvariuose rekonstrukcijos darbai – jis bus ne tik atnaujintas, bet ir praplėstas pastatant priestatą, lopšelio-darželio grupių skaičius bus išplėstas nuo dabar esančių keturių iki septynių, prie pastato atsiras naujų vaikų žaidimo aikštelių“, – sakė V. Preibienė.
Savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
