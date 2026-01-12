 Kokie pokyčiai praėjusiais metais įvyko Salantų seniūnijoje?

2026-01-12 15:26
Kretingos r. savivaldybės inf.

Praėjusiais metais Salantų seniūnijoje, kaip ir kitose Kretingos rajono seniūnijose, įgyvendinta įvairių infrastruktūros atnaujinimo darbų: pradėta Salantų stadiono rekonstrukcija, mieste atnaujintas apšvietimas, smulkiosios architektūros elementai, Savivaldybei priklausantis socialinis būstas, rūpintasi viešųjų erdvių priežiūra.

Suremontuota Gargždelės kapinių tvora ir varteliai Sutvarkytas Salantų miesto Vilniaus gatvės šaligatvis Įrengta nauja karuselė Salantų miesto vaikų žaidimų aikštelėje Salantų miesto stadione atnaujinti krepšinio stovai Pradėti Salantų stadiono rekonstrukcijos darbai

„Vienas didžiausių 2025 metų darbų Salantų seniūnijoje – lapkričio mėnesį pradėta Salantų stadiono rekonstrukcija. Vasarą šiame stadione, užbaigus visus darbus, moksleiviai ir visa miesto bendruomenė galės naudotis šiuolaikiška, saugia ir patrauklia sporto erdve“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.

Pradėti Salantų stadiono rekonstrukcijos darbai
Pradėti Salantų stadiono rekonstrukcijos darbai / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Pernai seniūnijoje atlikti kelių infrastruktūros gerinimo darbai. Salantų mieste sutvarkytas Vilniaus gatvės šaligatvis, seniūnijos keliuose ir gatvėse užasfaltuotos duobės. Be to, kelių ir gatvių būklė gerinta žvyruojant bei užpilant skaldos, greideriuojant žvyruotas gatves. Taip pat buvo atnaujinti pėsčiųjų perėjų ir kitas gatvių ženklinimas, seniūnija įsigijo prie traktoriaus kabinamą pakelių šienavimo techniką.

Sutvarkytas Salantų miesto Vilniaus gatvės šaligatvis
Sutvarkytas Salantų miesto Vilniaus gatvės šaligatvis / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Dėmesio skirta ir apšvietimo atnaujinimui. Salantų parke naujomis pakeistos nebeveikiančios šviestuvų lempos. Mieste 67 natrio lempų šviestuvai pakeisti moderniais LED šviestuvais. Kretingos rajono savivaldybei skyrus 9 tūkst. eurų vidaus apšvietimo įrangai įsigyti, atnaujintas ir Salantų bažnyčios apšvietimas.

Tvarkyta kapinių infrastruktūra. Suremontuota Gargždelės kapinių tvora ir varteliai, prie kapinių įrengti du biotualetai, pradėtos neprižiūrimų kapaviečių identifikacijos procedūros, kurias atlikus, apleistas kapavietes bus galima perleisti kitiems naudotojams.

Suremontuota Gargždelės kapinių tvora ir varteliai
Suremontuota Gargždelės kapinių tvora ir varteliai / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Atnaujinti ir kiti viešosios infrastruktūros elementai – mieste sutvarkyti suoliukai ir šiukšliadėžės, pakeičiant jų medines dalis, taip pat miesto stadione atnaujinti du krepšinio stovai.

Salantų miesto stadione atnaujinti krepšinio stovai
Salantų miesto stadione atnaujinti krepšinio stovai / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Praėjusiais metais Salantų seniūnijoje daug dėmesio skirta ir aplinkos tvarkymui. Tvarkytos ir utilizuoti išvežtos bešeimininkės atliekos, įvairiose seniūnijos vietose genėti medžiai, šalinti menkaverčiai krūmai. Rūpinantis švara ir tvarka, Salantų parke šalinti varninių paukščių lizdai, atlikti miesto centre augančių gudobelių dendrologiniai tyrimai prastėjančios medžių būklės priežasčiai nustatyti. Taip pat mieste išmontuotas nebenaudojamas suskystintų naftos dujų rezervuaras.

2025-aisiais Salantuose sutvarkyti du Savivaldybei priklausantys objektai: suremontuoti vandentiekio ir sanitariniai mazgai Savivaldybės bute, esančiame Salantų miesto Turgaus aikštėje, taip pat atliktas socialinio būsto M. Valančiaus gatvėje remontas – atnaujintas vonios kambarys, įrengta dušo kabina, sutvarkytos grindys.

Be visų šių darbų, Salantų miesto vaikų žaidimo aikštelėje įrengta nauja karuselė.

Įrengta nauja karuselė Salantų miesto vaikų žaidimų aikštelėje
Įrengta nauja karuselė Salantų miesto vaikų žaidimų aikštelėje / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

„Taip pat pernai pasirašyta sutartis Salantų miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstrukcijos projektui parengti. Parengus projektą, bus galima pirkti rangos darbus, kuriuos pradėti planuojama dar šiemet , – sakė V. Preibienė. – Rekonstrukcijos metu bus kapitaliai sutvarkyta gatvė ir palei ją įrengtas  pėsčiųjų bei dviračių takas.“

