Kretingoje įsismarkavo žiema: kai kur net griaudėjo perkūnija

Per kelias dienas Kretingoje buvo pasiekta 106 proc. viso sausio mėnėsio normos – 78,8 mm.
Taip pat daug kritulių iškrito: Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 75 mm (90 proc. mėnesio normos), Plungėje – 57,3 mm (80 proc.), Klaipėdoje – 56,5 mm (84 proc.), Palangoje – 47 mm (70 proc.), Šventojoje – 42,6 mm (64 proc.).
Pirmosiomis dienomis orus Kretingos regione pradėjo lemti ciklonas (žemo slėgio sūkurys). Dėl jo įtakos virš Baltijos jūros intensyviai formavosi debesys su smarkiais krituliais, vietomis netgi sugriaudėdavo perkūnija.
Per trumpą laikotarpį dalyje vakarinių rajonų, iškritus labai dideliam kritulių kiekiui, sniego dangos storis pasiekė net pusmetrį. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, iki darbo savaitės pabaigos pasnigs, tačiau kritulių kiekiai jau neturėtų būti tokie dideli ir sieks iki 1–5 mm. Pažymėtina, jog 1 mm kritulių atitinka 1 cm storio puraus (sauso) sniego sluoksnį. Vis dėlto, per praėjusias dienas krito ne vien tik sausas sniegas, bet ir šlapdriba bei lietus (ypač vakariniuose rajonuose), todėl pateikti milimetrai nėra tolygūs centimetrams.
