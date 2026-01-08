Geriausias metų meistras – kretingiškis medžio drožėjas Adolfas Andriejus Viluckis

Be A. A. Viluckio, metų meistro vardą pelnė instrumentų meistras Alfredas Lučinskas iš Alksnėnų (Plungės r.) ir margučių margintoja Jurgita Zinkienė iš Mastaičių (Kauno r.). Jie visi karūnuoti aukso vainikais.
2005 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuoti „Aukso vainiko“ apdovanojimai skirti geriausiems liaudies meistrams ir šimtametes senųjų amatų tradicijas tęsiantiems kūrėjams pagerbti. Šiais metais tradicinei konkursinei liaudies dailės parodai „Aukso vainikas“ pristatyta per 500 tautodailininkų kūrinių.
