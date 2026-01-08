 Geriausias metų meistras – kretingiškis medžio drožėjas Adolfas Andriejus Viluckis

Geriausias metų meistras – kretingiškis medžio drožėjas Adolfas Andriejus Viluckis

2026-01-08 10:44
Kretingos r. savivaldybės inf.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras Trijų karalių dieną vykusių „Aukso vainiko“ apdovanojimų metu paskelbė geriausius šalies metų tautodailininkus. Geriausiu metų meistru pripažintas medžio drožėjas Adolfas Andriejus Viluckis iš Kretingos.

Adolfas Andriejus Viluckis
Adolfas Andriejus Viluckis / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Be A. A. Viluckio, metų meistro vardą pelnė instrumentų meistras Alfredas Lučinskas iš Alksnėnų (Plungės r.) ir margučių margintoja Jurgita Zinkienė iš Mastaičių (Kauno r.). Jie visi karūnuoti aukso vainikais.

2005 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuoti „Aukso vainiko“ apdovanojimai skirti geriausiems liaudies meistrams ir šimtametes senųjų amatų tradicijas tęsiantiems kūrėjams pagerbti. Šiais metais tradicinei konkursinei liaudies dailės parodai „Aukso vainikas“ pristatyta per 500 tautodailininkų kūrinių.

Adolfas Andriejus Viluckis (dešinėje)
Adolfas Andriejus Viluckis (dešinėje) / Kretingos r. savivaldybės nuotr.
Šiame straipsnyje:
Adolfas Andriejus Viluckis
medžio drožėjas
tautodailininkas
kretingiškis

