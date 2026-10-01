 Ginčai taryboje – dėl tualetų

Ginčai taryboje – dėl tualetų

2026-10-01 15:30
Ieva Niekytė

Nemokamas tualetas kavinėje verslininkams gali sumažinti nekilnojamojo turto mokestį. Klaipėdos taryba tokią lengvatą pritaikė 12-ai įmonių, tačiau sprendimas sukėlė ginčų: vieni politikai klausė, ar tokia lengvata miestui apskritai reikalinga, kiti ragino neskubėti jos atsisakyti.

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Paslaugos: kai kuriose Klaipėdos kavinėse lankytojus apie galimybę nemokamai naudotis tualetu informuoja ir užrašai prie įėjimo.
Paslaugos: kai kuriose Klaipėdos kavinėse lankytojus apie galimybę nemokamai naudotis tualetu informuoja ir užrašai prie įėjimo. / D. Fritzsch nuotr.

Privilegija už paslaugą

Kaip nurodoma Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendime, lengvatos skirtos viešojo maitinimo įstaigoms, kurios sudaro galimybę visiems nemokamai pasinaudoti tualetu.

Įmonėms pritaikytos skirtingo dydžio lengvatos – vienoms kompensuojama 100 proc. apskaičiuoto nekilnojamojo turto (NT) mokesčio, kitoms – 50 proc.

Didžiausia, 3 tūkst. eurų, lengvata skirta bendrovėms „Vido transportas“ ir „Klaipėdos Viktorija“.

Kitoms įmonėms pritaikytos kelių šimtų ar kelių tūkstančių eurų lengvatos.

Iš viso 12-ai įmonių suteiktos lengvatos siekia 17 tūkst. eurų.

Siūlė keisti tvarką

Dėl šio sprendimo uostamiesčio tarybos posėdyje netrūko klausimų ir skirtingų nuomonių.

Tarybos narys Ugnius Radvila siūlė sprendimo atsisakyti.

„Lengvatų dydžiai yra nustatyti nuo kelių šimtų iki 3 tūkst. eurų. Labai įdomiai susiklosto, nes objektas gauna kelių tūkstančių nuolaidą, nors turi tik vieną tualetą ir dirba tik kelis mėnesius per metus, kitas galbūt atvirkščiai, gauna mažesnę nuolaidą ir teikia daugiau paslaugų“, – teigė U. Radvila.

Politikas taip pat kėlė klausimą, kiek tokių lengvatų miestui reikia ir kiek lėšų galima skirti jų finansavimui.

Tarybos narys Andrius Dobranskis kėlė klausimą dėl NT mokesčio rinkimo.

„Aš suprantu, kad lengvatas mes dalinti galime ir sugebame, bet pažiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamojo turto mokestį. Finansų ir ekonomikos komitete gavome sausio–rugpjūčio mėnesių pajamų plano vykdymo duomenis. Mes turime 737 tūkst. eurų trūkumą. Iš tikrųjų kyla klausimas, ar mes tikrai turėtume tas lengvatas dalinti į kairę ir į dešinę?“ – kalbėjo A. Dobranskis.

Lengvatos atsisakyti negalima?

Tuo metu miesto tarybos narys Vidas Karolis ragino kol kas nekeisti sistemos.

„Jeigu atsisakome šios lengvatos, turime pasiūlyti alternatyvą. Tačiau šiuo metu jos neturime. Todėl dabar siūlau pritarti sprendimui, o vėliau, parengus alternatyvas, pavyzdžiui, įrengiant naujus tualetus ar ieškant kitų sprendimų, galėsime prie šio klausimo grįžti“, – aiškino V. Karolis.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad senamiestyje įrengti naują viešąjį tualetą nėra paprasta.

„Senamiestyje pastatyti tualetą – didesnis iššūkis už Atgimimo aikštę“, – teigė A. Vaitkus.

Arvydas Vaitkus
Arvydas Vaitkus / Asmeninio arch. nuotr.

Senamiestyje pastatyti tualetą – didesnis iššūkis už Atgimimo aikštę.

Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas pabrėžė, kad nemokamo tualeto paslauga verslui taip pat kainuoja.

„Kas turi kavines, supranta, kiek tai kainuoja. Reikia ir priemonių, ir valymo, kartais tenka pasamdyti ir papildomą darbuotoją. O šia paslauga žmonės tikrai aktyviai naudojasi“, – teigė V. Dambrauskas.

Politikas siūlė į lengvatą žiūrėti kaip į mokėjimą už verslo suteikiamą paslaugą.

„Tai nėra nuolaida – tai minimalus mokestis už suteikiamą paslaugą. Galbūt kitais metais reikėtų koreguoti šį sprendimą ir nustatyti minimalią bei maksimalią sumą, kad ji priklausytų nuo suteikiamos paslaugos. Tačiau šios lengvatos atsisakyti negalime“, – teigė V. Dambrauskas.

Ieškota alternatyvų

Tarybos narys Andrius Petraitis siūlė svarstyti alternatyvą – daugiau viešųjų tualetų įrengti pačiai savivaldybei.

„Turime viešųjų tualetų Senamiestyje, Žvejų g. Būtų smalsu pažiūrėti, kiek jie surenka lėšų. Gal geriau pastatyti dar kelis tokius tualetus senamiestyje ir padaryti juos nemokamus vietoje šios lengvatos“, – kalbėjo A. Petraitis.

Tarybos narys Saulius Budinas teigė, kad paslauga miestui reikalinga, tačiau siūlė keisti jos kompensavimo principą.

„Reikėtų įvertinti, kad paslaugos kaina priklausytų nuo verslo dydžio – ar tai būtų 1 tūkst. kv. m viešbutis, ar 100 kv. m kavinė“, – teigė S. Budinas.

Nepaisant kilusių diskusijų, taryba sprendimui pritarė.

Prieš balsavo U. Radvila ir A. Petraitis, o A. Dobranskis ir tarybos narė Laura Šaltytė-Vaisiauskė susilaikė.

Šiame straipsnyje:
tualetas
verslas
lengvata
ginčai

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Klpd.
Iš tikrųjų leisti miestiečiams naudotis kavinių tualetais labai geras dalykas. Ale-bet-tačiau, kaip teisingai pastebėjo vienas tarybos narys, tas savininkams irgi kainuoja (aš kai leidžia pasinaudot, paskui nusiperku ten ką nors..:) .Todėl manau dėl teisybės , šita reikalo pusė turėtų būt aptarta ir teisingai išspresta. Ir dar. Sugalvokit pagaliau kaip vietoj tų šlykščių smirdalų mėlynų tualetų pastatyt vieną kad ir nedidelį stacionarų (panašiai kaip aut.stotyje..) tualetą, kuriame būtų jį aptarnaujantis darbuotojas .Dabar į tuos mėlynus eina ir bomžas, ir vaikas, ir užkrečiama liga sergantis, o ten net vandens nusiplaut rankom dažniausia nėra..
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