Girulių takais – į gamtos paslaptis

Žygiavo dvi valandas
Į Girulių bendruomenės organizuotą žygį susirinko gausus būrys įvairaus amžiaus klaipėdiečių – ir jaunieji dalyviai, ir gamta besidomintys suaugusieji.
Kartu su gamtininku Arvydu Urbiu jie beveik dvi valandas keliavo miško takais, lankė istorines vietas, klausėsi pasakojimų apie Girulių praeitį, pažino augalus bei medžius ir patys prisidėjo prie aplinkos tvarkymo.
Pirmasis sustojimas buvo Girulių Sąjūdžio ąžuolyne. Čia susirinkusiems priminta apie tai, kad 1990 m. Girulių bendruomenė pasodino ąžuolų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui įamžinti.
Per daugiau nei tris dešimtmečius jie išaugo į brandų ąžuolyną. Šioje vietoje yra pastatyta atminimo lentelė.
Pasak A. Urbio, šis ąžuolynas primena ne tik svarbius istorinius įvykius, bet ir atsakomybę saugoti gamtą.
„Gamtininkai prižiūri šią vietą, stebi medžius, paukščius, čia gyvenančius gyvūnus. Tokias vietas privalome išsaugoti“, – žygio dalyviams teigė gamtininkas.
Rinko šiukšles
Žygio metu daug dėmesio skirta ir pačių Girulių miškų istorijai.
Vaikščiodami miško takais dalyviai ne tik klausėsi istorijų, bet ir mokėsi praktiškai pažinti gamtą – skaičiavo medžių amžių, ragavo miško uogas, rinko žmonių paliktas šiukšles.
Ne vienoje vietoje akis badė ir miške išpiltos žaliosios atliekos. A. Urbis priminė, kad tokios atliekos turi būti vežamos į specialias surinkimo aikšteles, kur iš jų gaminamas kompostas.
„Tai ne tik darko vaizdą, bet ir teršia miško paklotę. Žaliosios atliekos gali būti naudingos, tačiau tik tada, kai patenka ten, kur joms ir vieta“, – kalbėjo gamtininkas.
Girulių kurhauzo parko teritorija taip pat yra išskirtinis Memelio kurortinės kultūros paveldas – tą vietą kūrė ne viena karta.
Šiuo metu ieškoma galimybių ateityje atkurti kadaise čia veikusį fontaną ir sutvarkyti kalvos papėdėje esančius laiptus, kad ši unikali vieta būtų išsaugota ateities kartoms.
Supažindinti su gamta
Organizatorių teigimu, projekto tikslas – ne tik supažindinti žmones su Girulių gamta ir istorija.
Svarbu ir skatinti atsakingą požiūrį į aplinkos saugojimą, parodyti, kad gamta yra neatsiejama miesto dalis, kurioje galima ne tik ilsėtis, bet ir pažinti savo krašto istoriją.
Pirmasis žygis sulaukė didelio susidomėjimo, todėl visi norintieji kviečiami prisijungti ir prie kitų pažintinių žygių, kurie vyks rugpjūčio 9 ir 29 d.
Organizatoriai tikisi, kad kiekvienas toks susitikimas padės klaipėdiečiams dar geriau pažinti šią pajūrio dalį ir paskatins rūpintis juos supančia gamta.
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