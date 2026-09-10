Globos namai duris atvers kitąmet

„Vaikščiodamas po būsimus senjorų globos namus Melnragėje dažniau galvojau ne apie statybų eigą, o apie žmones, kurie čia gyvens. Apie tai, ką jiems reikš savas kambarys, langas į pušyną, galimybė išeiti į lauką, susitikti su artimaisiais, turėti savo dienos ritmą. Pamačius jau ryškėjančias erdves, dar tvirčiau įsitikinau, kad kuriame ne įstaigą, o orią vietą senjoro gyvenimui. Man tai ir yra socialinė atsakomybė – nepamiršti žmogaus tada, kai jo gyvenimas tampa labiau priklausomas nuo kitų rūpesčio. Nesumažinti jo pasaulio iki priežiūros, bet pasirūpinti, kad jame liktų kuo daugiau įprasto gyvenimo, savarankiškumo, bendravimo ir ramybės. Šiandien šie namai jau turi ryškius kontūrus. O kitąmet jie turės ir tai, kas svarbiausia – savo gyventojus, jų istorijas, kasdienybę ir gyvenimą“, – sakė A. Vaitkus.
Šiuo metu sėkmingai atlikta apie 50 proc. visų suplanuotų darbų.
Statinių komplekse išvedžiotos inžinerinės sistemos: elektra, silpnosios srovės, vandentiekis, nuotėkos, vėdinimo kondicionavimo sistema, taip pat įrengta ekologiška geoterminio šildymo sistema, sumontuoti langai.
Kuriame ne įstaigą, o orią vietą senjoro gyvenimui.
A korpuse jau baigiamas įrengti stogas, o pirmajame aukšte išbetonuotos šildomos grindys. B korpusas taip pat jau turi uždengtą stogą, o praeiviai pastebi prasidėjusius fasado apdailos darbus, leidžiančius pamatyti būsimą pastato estetinį veidą. Vidaus erdvės čia taip pat jau suformuotos, netrukus prasidės vidaus apdailos etapas.
C korpuse aktyviai vyksta konstrukcijų tvirtinimo darbai. Čia jau įrengti injekciniai pamatai bei liejama perdanga, ant kurios iškils antrasis – mansardinis – pastato aukštas. Visi trys korpusai bus patogiai sujungti stiklinėmis galerijomis, kurių montavimas jau artėja prie pabaigos.
Artimiausiu metu numatyta pradėti ir aplinkos tvarkymo darbus, kad naujoji erdvė derėtų su šalia esančiu vaizdingu pušynu.
Šis kompleksas taps jaukiu prieglobsčiu 81 senjorui, 12 asmenų, sergantiems demencija, įrengiami specializuoti kambariai, garantuojantys saugumą ir ramybę.
Naujieji namai nebus uždari: teritorijoje bus nutiesti pasivaikščiojimo takai, pasodinti gėlynai bei medžiai, įrengtos poilsio zonos su pavėsinėmis. Čia gyvenantys senjorai galės nuolatos mėgautis tyru, visai šalia ošiančios Baltijos jūros oru.
Visus rangos darbus, kuriuos atlieka bendrovė „Versina“, planuojama užbaigti kitais metais. Bendra šio savivaldybės įgyvendinamo projekto vertė siekia 9,58 mln. eurų.
Naujausi komentarai