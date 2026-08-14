Grafičių problema: miesto erdvėse piešia vis jaunesni vaikai

Įrašas apie situaciją buvo paskelbtas „Facebook“ grupėje „Gargždai United“.
Viešai teigiama, kad dažais vaikai nupurškia suolus, vaikų žaidimų aikštelių įrenginius, įvairias viešąsias erdves ir kitus miesto objektus.
„Daug buvo kalbėta apie elektrinius paspirtukus, gal dabar būtų pats laikas pradėti temą apie dažų flakonus? Nupurkšti suolai, vaikų žaidimų aikštelės ir kiti įrenginiai. Dauguma „piešimo darbelių“ vyksta tamsesniu paros metu. Dažų flakonus nešiojasi 5–8 metų vaikai“, – teigiama įraše.
Labiausiai žmones stebina tai, kad grafičiais užsiima tokio jauno amžiaus vaikai.
Dėmesį patraukė ir paviešinta nuotrauka, kurioje ant daugiabučio fasado matyti neįprastas grafitis su užrašu „Tu gali užpiešt, nutrinti, paslėpti. Mes vistiek darysim savo!“.
Žmonės diskutuoja, kad norą piešti grafičius būtų galima nukreipti į legaliai tam skirtas vietas.
Viena komentatorė pasiūlė įrengti specialias sienas, ant kurių jaunimas galėtų laisvai piešti, tačiau pabrėžė, kad turėtų būti ir aiškios taisyklės bei didesnė kontrolė.
„Parinkčiau kelias vietas, mėgstamas jaunimėlio, ir įrengčiau grafičių sienas, kur legaliai galėtų reikštis. Tada visi turėtų galimybę pabūti „kieti“ ir, svarbiausia, pasimokyti vieni iš kitų. Aišku, lygiagrečiai reikėtų didinti kontrolę ir baudas, kad vaikams būtų aišku, kur galima, o kur – ne“, – siūlė ji.
Pažymėtina, kad grafičių problema yra opi ir Klaipėdos mieste.
Nepilnamečiui asmeniui atsakomybė gali būti taikoma, jei jis yra sulaukęs šešiolikos metų.
Jei asmuo jaunesnis, pareiga atlyginti žalą gali tekti jo tėvams ar globėjams. Nukentėjusieji žalos atlyginimo klausimą gali spręsti ir civiline tvarka.
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