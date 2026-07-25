Greitis, ritmas ir vienybė atnešė pergalę „Drakonų“ lenktynėse

Šiemet į „Drakonų“ valtis sėdo 43 komandos, iš kurių – dvi moterų.
„Manau, kad šiandien yra visiems gera diena, nepaisant to, kaip tos sekundės susidėliojo. Sakoma, kad viskas turi pradžią ir pabaigą, bet šios „Drakonų“ valčių lenktynės absoliučiai tą dėsnį paneigia, todėl, kad jokios pabaigos nėra – tai tik šešioliktas etapas. Šiandien sveikinu šių metų nugalėtojus, o tiems, kuriems galbūt vėjas ne taip palankiai pūtė ar irklai neklausė ir šiandien ne taip pasisekė – yra, kiti, dar kiti metai. Ačiū visiems, kad taip gausiai įsitraukiate į šį renginį – visi etate nugalėtojai“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Prie finalinio plaukimo starto linijos šiemet stojo keturios komandos greičiausiai pirmajame etape įveikusios 500 metrų distanciją: „RNDV/NTX“, „Arijus Transport”, „Klaipėdos vanduo” ir „VPA Logistics“.
Klaipėdos uosto nugalėtojų taurę 16-osiose lenktynėse iškovojo ir pirmą kartą lenktynių čempionais tapo „Arijus Transport” komanda.
„Šiose varžybose dalyvaujame, jei neklystu, jau 16-tą kartą. Esame trečią vietą, antrą vietą užėmę, o pirmoji vieta iškovota pirmą kartą. Labai geras jausmas“, – dar neatslūgus emocijoms sakė Šarūnas Odavas, „Arijus Transport” kapitonas, o komandos nariai šiuos žodžius palydėjo džiaugsmo šūksniais.
Antrosios vietos laimėtojais tapo „RNDV/NTX”, pernai užėmę trečią vietą. O garbinga trečia vieta šįkart atiteko puikius rezultatus demonstravusiai “Klaipėdos vanduo” komandai.
Moterų įskaitoje nepralenkiama buvo „Plungės ruonių“ įgula. Apdovanotos ir jų varžovės, paskutinę akimirką suspėjusios sudalyvauti varžybose - RNDV/NTX komandos narės.
Šiemet Uosto direkcijos 35-metų gimtadienį švenčiančios Uosto direkcijos surengtose „Drakonų“ valčių lenktynėse dalyvavo daugiau kaip 400 dalyvių, tarp kurių ir svečiai iš Portugalijos.
Šių lenktynių komandas turi sudaryti 8 irkluotojai, 1 vairininkas laivo gale ir 1 būgnininkas laivo priekyje. Čia galioja taisyklė, kad varžybose negali dalyvauti profesionalūs irkluotojai.
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