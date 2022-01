Greitosios medikams – miesto valdžios ir politikų dovana

Pažeidžiamiausia grandis – automobiliai

Naujasis modernus greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis medikus pasiekė praėjusią savaitę. Baigus tinkamai jį paruošti naudojimui, netrukus jis išriedės į uostamiesčio gatves.

Klaipėdos miesto greitosios medicininės pagalbos stoties (GMPS) vyriausiasis gydytojas Rimvydas Juodviršis padėkojo miesto tarybai ir savivaldybės administracijai už skirtas lėšas naujam automobiliui įsigyti. Pasak vadovo, tai leidžia gerinti personalo darbo sąlygas ir paslaugų kokybę, teikiant gyventojams skubią medicinos pagalbą.

„Greitosios medicinos pagalbos tarnybos laikosi ant trijų banginių: kvalifikuoto personalo, tinkamo transporto ir modernaus ryšio. Pridurčiau, kad šiuo metu dar ir ant informacinių technologijų. Pažeidžiamiausia grandis – GMP transporto priemonės. Jos gana greitai susidėvi, nes metų metus dirba be pertraukos. Be to, kyla nemaža rizika jų netekti autoįvykių metu, tad GMP automobilių parko atnaujinimas mums – labai aktualus“, – sakė R. Juodviršis.

Paskutinį kartą savivaldybė pinigų naujam greitosios medicinos pagalbos automobiliui buvo skyrusi prieš penkerius metus. Šiais metais numatyta pinigų dar vieno naujo automobilio įsigijimui.

Darbą palengvins neštuvai

Naujajame GMP automobilyje įrengti reguliuojami modernūs elektriniai neštuvai – tokius klaipėdiečiai įsigijo pirmieji Lietuvoje. Paspaudus mygtuką pacientas su neštuvais automatiškai pakeliamas į reikiamą aukštį ir įkeliamas į greitosios automobilį. Neštuvų keliamoji galia siekia iki 250 kilogramų.

Elektriniai neštuvai tausoja greitosios medikų ir vairuotojų sveikatą, nes dauguma jų susiduria su nugaros problemomis dėl nuolatinio pacientų kilnojimo bei nešiojimo. Tokie modernūs neštuvai jau įmontuoti dviejuose greitosios automobiliuose. Šiuo metu bus montuojami dar trijuose. Iki metų pabaigos tikimasi jais aprūpinti visus likusius GMP automobilius.

„Stengiamės, kad visi mūsų automobiliai būtų aprūpinti visa įranga gaivinimui, gyvybės palaikymui, plaučių funkcijos palaikymo aparatais, kurie nekvėpuojantį žmogų leidžia pristatyti į ligoninę ir vežant jį dideliais atstumais. Sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl GMP automobilio įrangos reikalavimai yra kur kas mažesni“, – atkreipė dėmesį GMPS vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Nijolė Dambrauskienė.

„Siekiame, kad visuose automobiliuose būtų vienoda įranga ir dėl to, kad iš vieno automobilio persėdęs į kitą medikas viską rastų tose pačiose vietose“, – paantrino įstaigos vadovas.

Skaičiai neatspindi realybės

Šiuo metu Klaipėdos greitoji iš viso turi 20 važiuojančių bei pagalbą gyventojams teikiančių automobilių, tačiau ne visi jie yra geros būklės. Kaip sakė GMPS Transporto skyriaus vedėja Vanda Šiaulytienė, kai kurių rida siekia virš 500 tūkst. kilometrų, tad juos stengiamasi pakeisti, nerizikuojant, kad šie suges pakeliui vežant pacientą.

Prie senesnių automobilių priskiriamas ir skirtasis Sveikatos apsaugos ministerijos prieš penkerius metus. Iš turimų naujesnių – „Volkswagen Krafter“ ir „Volkswagen Amarok“. Šie automobiliai varomi keturiais ratais, tad labai praverčia važiuojant į atokesnes gyvenamąsias vietas, kur sunkiau išvažiuojami keliai.

Vidutinis greitosios automobilių parko amžius siekia apie penkerius šešerius metus.