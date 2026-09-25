Griuvenų vietoje planuojami pokyčiai

Tarp netinkamais pripažintų objektų – pastatai, butai, sandėliai, pastogė ir garažai, esantys Nemuno g. 113, Nemuno g. 133, Kūlių Vartų g. 5A ir Didžiojoje Vandens g. 28B.
Vienas į sąrašą patekusių objektų – Nemuno g. 133 esantis apleistas pastatas, kuriame neseniai kilo gaisras.
Pirminiais duomenimis, ugnis pirmajame aukšte visiškai suniokojo butą ir jame buvusius daiktus.
Pagal anksčiau patvirtintų detaliųjų planų sprendimus, abu pastatai – Nemuno g. 113 ir Nemuno g. 133 – numatyti nugriauti.
Pašalinus abu statinius bus rekonstruojama Nemuno gatvės dalis.
Projekte taip pat numatyta nugriauti garažus Kūlių Vartų g. 5A ir Didžiojoje Vandens g. 28B.
Nugriovus pastatą-garažą Didžiojoje Vandens g. bus sudarytos sąlygos vykdyti Pylimo gatvės rekonstrukciją.
Tuo metu nugriovus pastatą-garažą Kūlių Vartų gatvėje, bus atkurtas buvusio Bastionų komplekso fosos vaizdas.
Į tarybos sprendimą įtrauktų objektų bendra vertė siekia apie 944 tūkst. eurų, o preliminari jų griovimo kaina – apie 210 tūkst. eurų.
(be temos)