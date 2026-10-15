Gyventojai ėmėsi gelbėti ypatingą ąžuolą

Trinkelėmis išklotoje aikštėje 1997 m. rugsėjo 1-ąją buvo pasodintas jaunas ąžuoliukas.
Iškilmėse dalyvavo ir simboliškai prie ąžuolo sodinimo prisidėjo buvę Klaipėdos vadovai Alfonsas Žalys ir Vytautas Čepas bei miesto tarybos nariai, sąjūdiečiai.
Medis aikštėje turėjo priminti tądien paminėtą Martyno Mažvydo katekizmo 450 metų sukaktį.
Praėjo beveik trys dešimtmečiai, ąžuoliukas išsiplėtė, suvešėjo, bet pastaruoju metu arboristai pastebėjo, kad medis pradėjo silpti.
Ir nenuostabu – aplink jo kamieną palikta vos pusmetris žemės, visos šaknys uždengtos trinkelėmis, grindinys aplinkui medį vietomis jau iškilnotas.
„Jam trūksta maisto medžiagų, jis jau badauja. Dėl didesnės estetikos būtų vertinga jį ir pagenėti, bet kol kas šio veiksmo derinimas sustojo, – pasakojo arboristas Tadas Norkus. – Stebiu Klaipėdos medžius, ypač tuos, kurie auga aikštėse įrėminti, kurie yra išskirtiniai, pasodinti kokiomis ypatingomis progomis. Kai pamatome, kad medžiui blogai, skambiname į savivaldybę, derinamės, bandome sužinoti, gal jau numatyti kokie darbai. Klaipėdoje žinau dar vieną plataną, kuriam taip pat reikalinga skubi pagalba.“
Darbininkai Lietuvininkų aikštėje aplink ąžuolą išardė trinkeles.
Arboristai patikrino dirvožemio būklę, įsitikino, kad jis yra pernelyg suslėgtas, ėmėsi purenti žemę, kad šaknynas būtų pamaitintas.
Išvaduotas nuo trinkelių plotas bus užklotas mulčiu – natūraliomis organinėmis medžiagomis, skirtomis dirvos paviršiui dengti.
Tokios pat pagalbos sulaukė šioje aikštėje žaliojoje vejoje augantys platanai bei liepa.
„Dabar labai mėgstama įvairiomis progomis sodinti medžius. Užsienio specialistai ne kartą pažymėjo, kad mes miestuose turime labai daug brandžių medžių, verta juos tinkamai prižiūrėti. O sodinant naujus verčiau pasodinti du, bet tam tinkamoje vietoje, o ne dešimt bet kur. Du gražiai suvešėję ir išsiplėtoję augalai turės didesnę lają nei visa eilė medelių, įkištų siauroje vietoje. Sodinant tokius medžius reikia labai galvoti“, – kalbėjo arboristas.
Aptardamas Lietuvininkų aikštės medžius T. Norkus konstatavo, kad visai netrukus čia teks atsisveikinti su vienu platanu, mat trys greta augantys medžiai jau gožia vienas kitą.
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