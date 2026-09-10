Gyventojai piktinasi: gatvė virto sąvartynu

Pasak klaipėdiečių, kai kurie gyventojai atliekomis atsikrato ypač dideliais kiekiais – iš bagažinių iškrauna masyvius maišus, senus baldus, kitus nereikalingus daiktus ir juos palieka prie konteinerių.
Dėl to gatvė vis labiau primena sąvartyną.
„Kiek kartų gyventojai įspėja pravažiuojančius vairuotojus, kad nemestų čia atliekų, bet niekam neįdomu. Šiukšlės sraido aplinkui, visiškas sąvartynas“, – piktinosi klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybės Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Chockevičienė teigė, kad savivaldybei yra žinoma apie prie Liubeko g. konteinerių nuolat paliekamas atliekas, todėl šioje vietoje įrengta ir vaizdo stebėjimo kamera.
Anot R. Chockevičienės, aikštelė periodiškai tvarkoma, tačiau kai kurie gyventojai ir toliau nepaiso draudimų ir atliekas palieka prie konteinerių, taip pažeisdami atliekų tvarkymo taisykles.
„Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles didžiąsias, statybines ir kitas tam neskirtas atliekas palikti prie komunalinių atliekų konteinerių ar kitose viešosiose vietose yra griežtai draudžiama“, – teigė skyriaus vedėja.
Pasak R. Chockevičienės, gyventojams yra sudarytos galimybės tinkamai atsikratyti nereikalingais daiktais – galima pasinaudoti nemokama individualia didžiųjų atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga, atliekas pristatyti į surinkimo aikšteles arba atiduoti jas pagal nustatytą atliekų surinkimo grafiką.
„Nepaisant sudarytų galimybių, vis dar atsiranda žmonių, kurie pasirenka neteisėtą kelią – nereikalingus daiktus tiesiog palieka prie konteinerių“, – teigė skyriaus vedėja.
Vedėjos manymu, tokie atvejai nėra susiję su atliekų tvarkymo paslaugų trūkumu.
„Susidariusi situacija yra ne atliekų tvarkymo infrastruktūros ar paslaugų trūkumas, o atsakomybės ir pagarbos savo miestui bei šalia gyvenantiems žmonėms stokos pasekmė“, – pabrėžė R. Chockevičienė.
(be temos)
(be temos)