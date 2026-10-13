Gyventojai piktinasi: krepšinio aikštelėje laksto šunys

Prie Taikos pr. 29 namo esančioje aptvertoje krepšinio aikštelėje šunys laisvai laksto sportui skirtoje teritorijoje.
Į tokią situaciją dėmesį atkreipęs klaipėdietis teigė, kad išsakius pastabas dviem šunų šeimininkėms, viena tikino, jog jos augintinis aikštelėje nesišlapina.
Kita šuns šeimininkė nesuprato, kodėl jos augintinis negali laisvai lakstyti aikštelėje, ir klausė, kokia čia problema, nors jos didelis haskio veislės šuo bėgiojo be pavadėlio.
Šioje vietoje žaidžia vaikai, vakarais susirenka krepšinio mėgėjai, todėl klaipėdiečiams kyla klausimų dėl aikštelės švaros ir saugumo.
Vieni gyventojai yra įsitikinę, kad augintiniai turėtų būti vedžiojami tik specialiai tam skirtose vietose.
„Ąžuolų giraitės parke yra įrengta vieta šunims palakstyti. Tikrai nesunku su augintiniu nueiti iki ten esančios aikštelės“, – rašė klaipėdietis.
Vis dėlto kiti gyventojai teigė, kad šunims skirtų aikštelių mieste trūksta, o esamos neva per mažos, kad augintiniai galėtų laisvai ir aktyviai palakstyti.
Kitas klaipėdietis ragino į situaciją pažvelgti atlaidžiau.
„Jei šuo yra tvarkingas, ar jums gaila, kad jis šiek tiek padūks aikštelėje? Viskas priklauso nuo šeimininko ar tėvų – tiek šuo, tiek vaikas gali pridaryti žalos. Visko gyvenime nesukontroliuosite, tad atsipalaiduokite ir pirmiausia pradėkite švarintis nuo savęs“, – teigė gyventojas.
Klaipėdos miesto savivaldybės gyvūnų laikymo tvarkos apraše numatyta, kad paleisti šunį be pavadėlio galima tik uždaroje, specialiai gyvūnams vedžioti skirtoje aikštelėje, jeigu šeimininkas gali užtikrinti, kad augintinis nekels grėsmės žmonėms ar kitiems gyvūnams ir neišeis iš teritorijos.
Gyvūnų laikymo tvarkos apraše rekomenduojama šunis vedžioti specialiai tam įrengtose aikštelėse, o jei tokių nėra – laukymėse, parkų pakraščiuose ar kitose rečiau žmonių lankomose vietose.
Taip pat nurodoma, kad viešosiose vietose šunys turi būti vedami su pavadėliu, o jei netoliese yra žmonių ar kitų gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad augintinis negalėtų jų pasiekti ir nekeltų grėsmės.
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