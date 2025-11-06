 Gyventojus kviečia į diskusijas

Klaipėdos rajonas auga ir keičiasi – taip pat ir jo teritorijos, supančios Klaipėdos miestą. Kaip šios gyvenvietės turėtų plėtotis ateityje, kokios kryptys būtų tvariausios ir patogiausios – apie tai lapkričio 11–13 dienomis kviečiame diskutuoti Kretingalės, Priekulės, Dovilų, Sendvario ir Dauparų–Kvietinių seniūnijų gyventojus.

Primename, kad Klaipėdos rajono gyvenvietėms, esančioms prie Klaipėdos miesto, yra rengiama urbanistinė studija – tyrimas. Spalio mėnesį priemiestinių teritorijų gyventojai buvo pakviesti į diskusiją – jiems pristatyta analitinė tyrimo dalis bei išklausyti pastebėjimai ir pasiūlymai. Lapkričio mėnesį organizuojame scenarijų pristatymus, kuriuose aptarsime skirtingas priemiesčių plėtojimo kryptis. Susitikimų tikslas – susipažinti su skirtingomis teritorijų vystymo alternatyvomis ir diskutuoti apie kiekvienos krypties privalumus ir trūkumus.

  • Diskusija apie Kretingalės seniūnijos gyvenvietes vyks lapkričio 11 d. 18 val. Pajūrio regioninio parko lankytojų centre (Placio g. 54, Karklė).
  • Susitikimas su Priekulės ir Dovilų seniūnijų gyventojais rengiamas lapkričio 12 d. 18 val. Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinėje mokykloje (Kuršaičių g. 12, Dituva).
  • Sendvario ir Dauparų–Kvietinių seniūnijų gyventojai į diskusiją kviečiami lapkričio 13 d. 18 val. Sendvario „Saulės“ mokykloje (Agilos g. 12, Trušeliai). 

Projekto, kurį užsakė Klaipėdos rajono savivaldybė, tikslas yra nustatyti priemiestinių teritorijų galimybes ir problematiką bei priimti sprendimus dėl tolimesnio planavimo prioritetų. 

Tyrimą rengia urbanistų studija MB „Pupa − strateginė urbanistika“. Kontaktai: el. p. [email protected], tel. +370 687 90 935, www.pu-pa.eu.

Daugiau informacijos apie projektą rasite savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Projektai“, „Vykdomi projektai“. 

