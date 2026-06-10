 Į gyventojų skundus sureaguota: policija judrioje gatvėje vykdė patikrinimą

Į gyventojų skundus sureaguota: policija judrioje gatvėje vykdė patikrinimą

2026-06-10 17:45 klaipeda.diena.lt inf.

Birželio 9 d., reaguojant į pėsčiųjų skundus, Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūnės probleminėje miesto gatvėje surengė patikrinimą.

Dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuoja ne pagal taisykles, todėl pėstieji jaučiasi nesaugiai.

Dėl to didelis dėmesys skirtas Herkaus Manto gatvės atkarpai tarp Liepų g. ir S. Daukanto g., kur fiksuojami Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

„Šioje vietoje dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai turėtų važiuoti važiuojamąja kelio dalimi (A juosta). Nepaisant to, daugelis jų vis dar renkasi pėstiesiems skirtą šaligatvį, todėl pėstieji priversti jaustis nesaugiai“, – rašoma policininkų pranešime.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Patikrinimo metu siekta atkreipti eismo dalyvių dėmesį, iš viso pareigūnių įspėjimo sulaukė per 30 dviratininkų.

„Pareigūnės priminė vairuotojams taisykles, paaiškino, kuria kelio dalimi privaloma judėti šioje atkarpoje, ir paragino gerbti pėsčiuosius“, – pranešė Klaipėdos policijos pareigūnai.

Tiesa, tokie patikrinimai Herkaus Manto gatvėje ir kitose uostamiesčio vietose, kuriose dažnai fiksuojami pažeidimai, bus vykdomi reguliariai.

„Pasikartojančių reidų metu pažeidėjams bus taikoma administracinė atsakomybė“, – pabrėžiama pranešime.

Šiame straipsnyje:
dviratininkai
Herkaus Manto gatvė
pažeidimai
KET pažeidėjai
pėstieji

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Komentarai

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Komentarai

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AK
Netinka A juosta dviratininkams, nekart autobusai spendė, duodami pamokas. Ką galima daryti - tai ženklinti jungtinę dviračių pėsčiųjų dalį šaligatvyje, reikalauti prasilenkti su pėsčiaisiais taisyklėmis nustatytu būdu, verta ir visai tą atkarpą apvažiuoti gretimomis gatvelėmis.
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Žemaitis
Pamėginkite pavažiuoti tą A juostą! Nepaisydami greičio ženklų pro dviratininkus skrieja ne tik automobiliai, bet ir autobusai! O jeigu šeima važiuoja su vaikais? Kur dieti vaikus, kuriems iš viso negalima važiuoti keliu! Jau padarytų vieną kelio trotuarą pėstiesiems, o kitą dviratininkams ir būtų viskas gerai. Tie, kas sugalvoja tas naujovės lei pabando su vaikais su dviračiais kur nuvažiuoti! O ir nuo pradžių visais būdais stūmė žmonėms tuos paspirtukus, o dabar dėjoja! Miesto tvarkytojai niekada nežiūri į paprastų žmonių poreikius ir skrieja danguje!
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Pagirtina
Tokia policijos iniciatyva yra pagirtina. Dviratininkai ir ypač galingų elektrinių "paspirtukų" vairuotojai skaito save "aukštesnės" rūšies būtybėmis už pėsčiuosius. Važiuoja tiesiai į einantį žmogų, arba dar geriau važiuoja ant vieno galinio rato. "Krūti" labai. Daugelis paspirtukininkų su juodais šalmais, veido nesimato, (arba veidą dengia iki akių juodos spalvos "nindzės" uždangalas, matosi tik akys ) atpažinimo ženklų nėra, pralekia šalia pėsčiojo 50 cm atsumu, ir gėrisi savo nebaudžiamumu. O greitis būna apie 50km/h. Važiuojant maršrutiniu taksi Taikos prospektu, greitis 50 km/h tas elektrinio paspirtuko kaubojus tarpais pralenkia lygiagrečiai su juo važiuojantį mikro autobusą. Reikia imtis griežtų veiksmų. Toliau taip negalima.
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