Į Klaipėdos senamiestį keliausime keleiviniu traukiniu?

Tai bus ne tik neįprasta kelionė, skirta Pasaulinei turizmo dienai. Bandomojo reiso metu bus praktiškai išmėginta galimybė keleiviniu traukiniu pasiekti miesto centrą, o pati išvyka taps ekskursija po beveik 150 metų Klaipėdos geležinkelių ir miesto istoriją.
Iš Klaipėdos geležinkelio stoties iki Rimkų traukinys važiuos įprastu maršrutu, tačiau vėliau pasuks ten, kur keleiviniai traukiniai įprastai nevažiuoja – į Klaipėdos uosto ir pramoninius geležinkelius. Pro traukinio langus atsivers ne tik šiandieninio uosto vaizdai, bet ir vietos, slepiančios daugybę primirštų miesto istorijų.
Kelionę organizuoja UAB „Superkelionės“, bendradarbiaudama su UAB „LTG Link“ ir Klaipėdos turizmo informacijos centru.
UAB „Superkelionės“ vadovas Udrius Armalis pasakoja, kad šios kelionės idėja brendo ne vienerius metus, o galutinį postūmį jai suteikė Lietuvos ir Vokietijos archyvuose atrasta istorinė medžiaga.
„Analizuojant archyvuose rastus dokumentus apie Klaipėdos geležinkelių istoriją atsivėrė daugybė iki šiol mažai žinomų istorijų. Ar žinojote, kad galėjo susiklostyti taip, jog šiandien iš Klaipėdos į Palangą važiuotume traukiniu? Kad geležinkelis buvo planuojamas net ir Kuršių nerijoje? Kodėl 1923 metais buvo sustabdytas traukinių eismas tarp Klaipėdos krašto ir Vokietijos? Ir ar Lietuva iš tikrųjų sumokėjo už iš Vokietijos perimtą Klaipėdos krašto turtą? Atsakymai į kai kuriuos iš šių klausimų beveik šimtmetį gulėjo archyvų bylose“, – sako U. Armalis.
Kelionės metu keleiviai išgirs pasakojimą ir apie kitokią, šiandien beveik nematomą Klaipėdą – miestą, kuriame geležinkelio bėgiai vedė į lentpjūves, laivų statyklas, fabrikus ir uostą, o geležinkelis buvo ne tik transporto priemonė, bet ir svarbi miesto ekonominio bei politinio gyvenimo dalis.
„Šį kartą nenorime istorijos pasakoti stovėdami prie žemėlapio. Norime per ją važiuoti. Traukinys judės tais pačiais Klaipėdos pramoniniais ir uosto geležinkeliais, apie kuriuos kalbėsime. Manau, būtent tai ir daro šią kelionę ypatingą“, – teigia U. Armalis.
Tačiau bandomoji kelionė leis pažvelgti ne tik į praeitį, bet ir į ateitį – praktiškai pamatyti, kaip arti Klaipėdos centro šiandien gali atvažiuoti keleivinis traukinys ir kokias galimybes galėtų atverti mieste jau esanti geležinkelių infrastruktūra.
Tad kol kas lieka vienas klausimas – ar šį šeštadienį keleiviniu traukiniu beveik iki Klaipėdos senamiesčio nuvažiuosime pirmą ir paskutinį kartą? O galbūt ši bandomoji kelionė paskatins diskusiją apie dar drąsesnę idėją – ar jau esamais bėgiais vieną dieną į Klaipėdos centrą galėtų važiuoti miesto traukinys ar net tramvajus?
Į šią išskirtinę kelionę iš Klaipėdos geležinkelio stoties išvykstame jau šį šeštadienį, rugsėjo 26 d., 11 val.
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