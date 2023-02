I. Razbadauskaitė-Venskė: kasdien atsikeliu su šypsena

Indrė Razbadauskaitė-Venskė – moteris, jau ilgiau nei 10 metų įkvepianti jaunimą kurti, siekti savo tikslų, išbandyti įvairias idėjas bei domėtis darbo ir verslo perspektyvomis Klaipėdoje. Ji dėsto įvairiose aukštosiose mokyklose, yra Lietuvos marketingo asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė. Be to, pretendentė į „Metų klaipėdietės“ dešimtuką užsiima mentoryste, keliauja po tarptautines konferencijas, dėsto užsienyje, tokiu būdu garsindama Klaipėdos vardą.

Apie darbą

Kiekviena veikla, kuriai atsiduodu, man yra įkvėpimas, suteikiantis tiek žinių, tiek motyvacijos, tiek gero balanso gyvenime. Jeigu kalbame apie dėstymą, savanorystę, mentorystę, visada noriu bendrauti su jaunimu, jį motyvuoti, kad kurtų savo verslus. Labai džiaugiuosi, kai matau, jog visa tai vyksta ir aš galiu prie to prisidėti. Profesiniu lygmeniu visos veiklos mane augina, tobulina. Kasdien atsikeliu su šypsena, nes žinau, kad laukia įvairūs nauji projektai, kuriais prisidėsiu prie Klaipėdos gerovės.

Apie šeimą

Šeima, jos palaikymas yra viena mano stiprybių ir vertybių. Visos bendruomenės, kurioms priklausau, yra mano šeima. Bet mano artimoji šeima – mano vyras, tėvai, jo tėveliai, močiutės, seneliai. Jiems esu be galo dėkinga už palaikymą ir tikiu, kad be jų rodomo pavyzdžio nebūčiau taip toli nuėjusi ir to pasiekusi.

Apie pomėgius

Jeigu labai atvirai, laisvo laiko tikrai lieka mažai. Labai stengiuosi jį kokybiškai praleisti su šeima, su man pačiais artimiausiais žmonėmis. Atiduodu save, kaip ir minėjau, mentorystei, dėstytojavimui, pokalbiams su studentais. Bet jeigu turiu minutę, labai norisi su vyru iš širdies pasikalbėti arba kažkur nuvažiuoti, ypač patinka pasivaikščioti pajūriu.

Apie Klaipėdą

Galėčiau kalbėti valandų valandas. Klaipėdai esu dėkinga. Kaip neseniai rašiau feisbuke, aš tikiu, kad Klaipėda yra mano identitetas. Daugumą savo gyvenimo metų praleidau Klaipėdoje, buvau tik porą metų išvažiavusi studijuoti į Švediją, po to sugrįžau. Klaipėdą priėmiau visokią – su iššūkiais, teko patirti daug laimėjimų ir pralaimėjimų, skausmo, bet visa tai yra mano identitetas. Veikiausiai neįsivaizduočiau, kur kitur galėčiau gyventi, dirbti ir kurti.

Apie kredo

Galbūt galima sakyti, kad jis nuolatos adaptuojasi ir keičiasi, bet iš visų patirčių galiu pasakyti, ką ir studentams dažnai kartoju, kad yra gerai klysti, juk iš klaidų mokomasi. Yra gerai kalbėti atvirai, be tabu, analizuoti padarytas klaidas, nebijoti prisipažinti, kad kažkur suklydai arba patyrei kažkokią nesėkmę. Iš to dalijimosi ir kalbėjimo atsiranda žmonės, kurie gali tave suprasti ir padėti. Tad kredo – tiesiog nebijoti klysti.

Apie „Metų klaipėdietę“

Kai sužinojau, kad esu nominuota, dar tada į dvidešimtuką, labai pasidžiaugiau, kad mano veiklos yra matomos, kad yra pastebima, jog laisvą laiką aukoju Klaipėdai. Tai, ką kuriu su visa bendruomene, yra vertybė. Dėl to mane apėmė didelis pasididžiavimo ir padėkos jausmas.