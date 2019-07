Inauguraciją stebės ir klaipėdiečiai

"Labai glosto širdį"

Liepos 12 d. naujasis šalies vadovas G.Nausėda ištars priesaiką ir kreipsis į visus Lietuvos žmones.

Visuose inauguracijos renginiuose dalyvaus ir uostamiesčio meras V.Grubliauskas su žmona Inga.

Klaipėdos vadovas neslėpė, jog labai džiaugiasi, kad šalies prezidentu išrinktas būtent klaipėdietis.

"Tai gražus, malonus jaudulys su pasididžiavimo gaida. Labai glosto širdį, kad Prezidentas yra klaipėdietis, glosto širdį ir paties Prezidento asmeniniai bruožai. Nes teko nemažai bendrauti rinkimų kampanijos metu ir iš arčiau pažinti jį patį ir jo šeimą, todėl drąsiai galiu teigti negražbyliaudamas, kad Lietuva tikrai išsirinko labai gerą Prezidentą, kuriam linkiu būti visos tautos vadovu ir kurti Lietuvą – gerovės valstybę", – kalbėjo Klaipėdos vadovas V.Grubliauskas.

Problema – tautinis kostiumas

Miesto vėliavą inauguracijos šventėje patikėta nešti klaipėdiečiui irkluotojui D.Raišučiui.

"Buvo kvietimas iš prezidentūros kanceliarijos, kad pasiūlytume atstovą nešti miesto vėliavą per inauguracijos iškilmes. Jie nenurodė, kas turėtų nešti vėliavą: vyras ar mergina. Tačiau įvertinę, kad vėliava bus nelengva – medinis kotas, metaliniai apkaustai, be to, renginys vyks kelias valandas, nusprendėme, kad ją turi nešti tvirtas vyras, tam D.Raišutis puikiai tinka", – teigė Klaipėdos miesto tarybos sekretorius Modestas Vitkus.

Laikinasis Lengvosios atletikos mokyklos vadovas D.Raišutis neslėpė, jog buvo maloniai nustebintas jam patikėta misija.

"Vėliavos kol kas dar "neprisimatavau", bandau rasti tautinį kostiumą, kurio kol kas dar niekaip negaunu. Tiesiog nerandu tinkamo. Tačiau dar yra kelios dienos, gal pavyks. Mano ūgis nėra labai didelis, tik 1,92 m. Jei nerasime, teks ieškoti mažesnio vėliavos nešėjo, kuriam tiktų kostiumas. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai", – kalbėjo D.Raišutis.

Miestų atstovų paradas

Šventiniai renginiai, skirti Prezidento inauguracijai, prasidės penktadienio rytą, 10 val. Vilniaus senamiestyje, prie paminklo dr. Jonui Basanavičiui, kur išrinktasis Prezidentas su šeimos nariais pagerbs vieną valstybės kūrėjų.

Vėliau inauguracijos renginiai persikels į Seimą, kur 11 val. prasidės iškilmingas posėdis. Naujasis šalies vadovas parlamentarų ir svečių akivaizdoje ištars priesaikos žodžius ir pasakys inauguracinę kalbą.

Vidurdienį Prezidentas Nepriklausomybės aikštėje priims iškilmingą ginkluotųjų kariuomenės pajėgų rikiuotę.

Joje dalyvaus ir 100-ąsias įkūrimo metines švenčiančios Šaulių sąjungos nariai.

Išklausę Prezidento sveikinimo žodį, karinio parado dalyviai Gedimino prospektu žygiuos į Katedros aikštę.

13 val. šalies vadovas dalyvaus Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyksiančiose šv. Mišiose.

Priėmime – du tūkstančiai svečių

Mišioms pasibaigus, 14 val., Katedros aikštėje rengiama Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio lietuvių vėliavų pagerbimo ceremonija.

Po šio renginio Prezidentas ir pirmoji ponia eis į S.Daukanto aikštę, pakeliui sveikindami susirinkusius žmones.

15 val. prasidės iškilminga Prezidento rūmų perdavimo ceremonija. Bus iškelta naujojo šalies vadovo vėliava.

Iškart po to Prezidentas kreipsis į Lietuvos piliečius Tėvynėje ir užsienyje.

Galiausiai šalies vadovas Baltojoje salėje priims iš Vyriausybės vadovo grąžinamus įgaliojimus.

Oficialią inauguracijos renginių programą simboliškai vainikuos 16 val. prasidėsiantis koncertas S.Daukanto aikštėje.

Jame bus pristatyti Lietuvos regionai – 10 apskričių. Kiekvienai jų atstovaus iš ten kilę atlikėjai.

19 val. Prezidento rūmų kiemelyje rengiamas priėmimas nusipelniusiems kultūros veikėjams, nacionalinių premijų laureatams ir valstybės kūrėjams. Organizatoriai kviečia 1 tūkst. svečių su antrosiomis pusėmis.