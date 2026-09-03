Išrausta sankryža kelia erzelį

Iš autobusų išlipę keleiviai turi kirsti gatvę, tačiau šiuo metu, anot vietinių gyventojų, tai nėra taip paprasta.
„Kas bus dabar, kai prasidės lietingas ruduo? Kaip teks vaikams eiti išlipus iš autobuso per tą perėją?“ – nerimavo viena pietinio rajono gyventoja.
Savivaldybės atstovai tikina, kad nepatogumai yra laikini, o šioje vietoje vykstantys darbai yra didesnio projekto dalis.
Klaipėdos savivaldybės Statybos skyriaus vedėjas Martynas Dargužas paaiškino, kad Smiltelės gatvės sankryža ties „Lidl“ prekybos centru ir Ievos Simonaitytės gatvės autobusų stotelėmis yra Darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Taikos prospekte projekto pirmojo etapo dalis.
Pasak atstovo, šiuo metu rangovas darbus vykdo visuose trijuose projekto etapuose lygiagrečiai, sankryžos bus užbaigtos 2027 m. antrąjį ketvirtį, kai bus įgyvendintas visas projektas – įrengti nauji šviesoforai.
„Šiuo atveju visi darbai technologiškai yra susiję ir nesibaigia takelių atnaujinimu“, – teigė M. Dargužas.
Vis dėlto gyventojams laukti galutinės projekto pabaigos nereikės – savivaldybė jau ieško būdų, kaip dabartinę situaciją padaryti saugesnę.
„Praėjusią savaitę įvertintos perėjos, kuriose turi būti įrengti laikini sprendiniai, jie pagerintų pėsčiųjų praeinamumą. Šią savaitę šie darbai turi būti maksimaliai įgyvendinti, kad naujiems mokslo metams turėtume patogesnes gatvių kirtimo galimybes ties perėjomis“, – tvirtino skyriaus vedėjas.
M. Dargužas neslepia, kad kol vyksta didelės apimties rekonstrukcija, visiškai išvengti nepatogumų nepavyks.
Tačiau tikimasi, kad laikinos priemonės padės pėstiesiems saugiau pasiekti kitą gatvės pusę, kol bus įgyvendinti visi projekto sprendiniai.
„Turime sąlygiškai trumpus įgyvendinimo terminus, tad nepatogumų tikrai neišvengsime, nes darbų mastas yra tikrai didelis“, – pripažino jis.
(be temos)