Išriedėjo klaipėdiečių kurtas elektrobusas

Pristatė visuomenei

Klaipėdiečių trejus metus nuo eskizo kurta inovatyvi susisiekimo priemonė, panašu, jau greitai bus integruota į Klaipėdos viešojo transporto sistemą.

Teigiama, kad mėlynos spalvos elektrobusas su 26 keleiviais sveria mažiau nei tuščias dyzelinis.

Be to, jis visiškai neteršia aplinkos, važiuoja taupiau, yra tylesnis ir įkraunamas vos per kelias minutes. Vienu įkrovimu, priklausomai nuo to, kaip intensyviai naudojama kondicionavimo sistema, gali nuvažiuoti apie 100 km.

„Dancer“ yra aprūpintas online stebėjimo sistema, leidžiančia sekti informaciją apie kiekvieno elektrobuso darbą kompiuterio ekrane.

Anot gamintojų, gautas Europos Sąjungos sertifikatas patvirtina, kad „Dancer“ atitinka visus bendrijos reikalavimus, yra saugus ir gali būti naudojamas keleivių vežimui bet kuriame Lietuvos ar užsienio mieste.

Kaip teigė elektrinio transporto sistemas „Dancer“ kuriančios bendrovės „Vėjo projektai“ generalinis direktorius Alvydas Naujėkas, sertifikatas reiškia, kad iš tyrimų ir kūrimo etapo komanda išeina į serijinės gamybos kelią.

Šiuo metu bendrovėje dirba 39 specialistai, tačiau artimiausiais metu jų skaičius bus didinamas dešimtimis.

Bilietų kainos nesikeis

Planuojama, kad iki 2030 m. Klaipėdos viešojo transporto sistemą sudarys apie 60–70 elektrobusų.

Pasak A. Naujėko, elektrobusai yra tiek brangesni už dyzelinius, tačiau jų eksploatavimas – pigesnis.

Rugpjūčio viduryje du nauji elektrobusai turėtų būti perduoti savivaldybės kontroliuojamai bendrovei „Klaipėdos autobusų parkas“, o liepą šalia Klaipėdos autobusų stoties bus įrengta ir įkrovimo stotelė.

„Šiuo metu statome savo gamybinę laboratoriją, kurioje bandysime ieškoti sprendimų, kaip pagreitinti pačią gamybą. Kol kas didžiausias iššūkis yra tiekimo grandinė“, – kalbėjo pašnekovas.

Bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas atkreipė dėmesį, kad visuomenei pristatytas autobusas – tik bandomoji versija, juo keleiviai judės įvairiais maršrutais. Kiti du elektriniai autobusai, kuriuos bendrovė įsigis, į gatves turėtų išvažiuoti rugsėjį.

V. Ramanausko žodžiais, nors elektra varomų autobusų eksploatacija – trigubai pigesnė nei dyzelinių, bilietų kainos keleiviams esą nekis.

Naujas dyzelinis autobusas vidutiniškai kainuoja 180 tūkst. eurų, dujinis – 220 tūkst. eurų, o varomas elektra – 350 tūkst. eurų.

„Tai – pigiausia, kas man yra žinoma. Realiai rinkoje vyrauja 400–450 tūkst. eurų už vieną eleketrobusą. Nepigi investicija, kuri, planuojame, atsipirks per 8–10 ar net 12 metų“, – pridūrė V. Ramanauskas.

Teigiama, kad „Klaipėdos autobusų parkas“ – vienas „žaliausių“ Lietuvoje, 60 proc. bendrovės autobusų – yra ekologiški (varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis), o ateityje didžiąją dalį jų sudarys elektriniai.

Dalį jau sumokėjo

Klaipėdos miesto savivaldybė parengė sprendimo projektą, kuriuo siekiama padidinti bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinį kapitalą 665 tūkst. eurų.

Jei ketvirtadienį posėdžiausianti miesto taryba tam pritars, šie pinigai bus panaudoti dviem elektra varomų autobusų įsigijimui ir pakrovimo stotelių infrastruktūros įrengimui.

Vieno elektrobuso kaina – 350 tūkst. eurų, taigi dvi transporto priemonės miestui atsieis 700 tūkst. eurų.

Geriausia, kad pavyzdį rodytų Klaipėdos miesto įmonės.

Pagal sutartyje numatytą įsipareigojimą, dar pernai „Klaipėdos autobusų parkas“ bendrovei „Vėjo projektai“ sumokėjo avansą – 35 tūkst. eurų.

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis vylėsi, kad tarybos nariai nesispyrios.

„Tai – mieto įsipareigojimas savo bendrovei. Jeigu norime ekologinio proveržio, reikia investuoti. Ir geriausia, kad pavyzdį rodytų Klaipėdos miesto įmonės“, – tikino G. Neniškis.

Per dešimtmetį taršių viešojo transporto priemonių mieste turėtų nelikti.