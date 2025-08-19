Istorijos liudininkai ir kūrėjai

S. Jokužio personalinė darbų paroda „Meilės istorija. Anikės sugrįžimas, 1989. Fotomemuarai“, kuri atidaryta I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A), ne tik užfiksavo miesto istorijos tarpsnį.
Nuotraukose įamžinta to meto įvykių dėlionė, kuri virtinės atsitiktinumų ir iniciatyvių žmonių dėka Teatro aikštę pavertė vienu didžiausiu Klaipėdos traukos centru.
„Tai didelis mano buvusio boso Antano nuopelnas“, – parodos atidaryme kalbėjo fotografijų autorius S. Jokužys, pridūręs, kad būtent Antanas Stanevičius, tuometis dienraščio „Klaipėda“ vyriausiasis redaktorius, labai prisidėjo, kad Anikės skulptūra sugrįžtų į uostamiesčio Teatro aikštę.
„Tuo metu laimingai buvau reikiamoje vietoje, bet pats pagrindinis dalykas, kad ją pavyko labai greitai atstatyti, juk po skulptūros atidengimo praėjus keturiems mėnesiams, pagrindinis jos sugrąžinimo iniciatorius Heinzas Radziwillas mirė. Jis atliko savo misiją iki galo. Reikėtų priminti, kad laikai dar nebuvo labai atšilę, kalbu apie 1988 m. rudenį, o juk ten planavo statyti paminklą M. Mažvydui“, – kalbėjo A. Stanevičius, pastebėjęs, kad ko gero paminklas M. Mažvydui Teatro aikštėje nelabai būtų tikęs.
Nuotraukose įamžinta to meto įvykių dėlionė, kuri virtinės atsitiktinumų ir iniciatyvių žmonių dėka Teatro aikštę pavertė vienu didžiausiu Klaipėdos traukos centru.
A. Stanevičius dienraštyje „Klaipėda“ išspausdino interviu su H. Radziwillu ir sulaukė labai didelio žmonių palaikymo, nebuvo nė vieno atsiliepimo prieš.
Visus tuos įvykius fiksavo tuomet dienraštyje fotografu dirbęs S. Jokužys.
„Žinoma, pats įsimintiniausias momentas – skulptūros atvežimas. Anikė buvo apdengta balta drobule, kaip Jeanne d’Arc, kurią paskui kels ant laužo. Taip viskas atrodė. Paskui – jos skrydis teatro fone ant postamento. Tai buvo didelis įvykis, kurį pavyko įamžinti“, – džiaugėsi fotografas.
Paminklas Anikei Klaipėdoje atidengtas panašiu laiku, kai buvo nugriauta Berlyno siena.
Jos sugrįžimas tarsi pranašavo esmines permainas ir čia.
Naujausi komentarai