Istoriniam uostamiesčio paštui – vilčių metas

Laikosi pažadų

Vakar popietę V.Grubliauskas jau važiavo namo. Susitikimas su kultūros ministru Simonu Kairiu įvyko pirmoje darbo dienos pusėje. Jo metu kalbėta apie 2019 m. ištuštėjusio centrinio pašto pastato likimą.

"Žinios – geros. Kultūros ministerija nuosekliai laikosi anksčiau išsakytų klaipėdiečiams šviesių pažadų Klaipėdos paštą įsigyti iš bendrovės Lietuvos paštas. Tam numatytas finansavimas kitų metų valstybės biudžete. Lieka tikėtis, kad Seimas pritars biudžetui ir Kultūros ministerijos krepšelis išliks toks, koks bus teikiamas. Svarbiausia, kad paštas lieka valstybės rankose, o Kultūros ministerija bus to pastato savininkė, jeigu biudžetas bus priimtas be pakeitimų. Apie pinigus kol kas nekalbėjome. Panašu, kad be ES fondų pinigų pastato tvarkymas būtų sunkiai įmanomas, todėl jau pradedama galvoti, kaip į tą paramą galėtume pretenduoti", – apie susitikimo rezultatus pasakojo meras.

Tvirtins miesto taryba

Sausio, o gal vasario miesto tarybos posėdžiuose turėtų būti aptarti sprendiniai, kuriais bus apibrėžtas pastato administravimas.

Kol kas nežinia, ar tokiu operatoriumi taps biudžetinė, o gal viešoji įstaiga, ar jis būtų valdomas jungtinės veiklos sutartimi.

Akivaizdu, kad miestui teks prisiimti atsakomybę už pastate veiksiančių įstaigų valdymą ir pastato priežiūrą.

Rugsėjį visuomenei pristatytos Kultūros ministerijos atliktos galimybių studijos vizijos.

Viena jų įžvelgė galimybę buvusiame pašte įkurdinti Baltijos meno rezidencijų centrą, kitas siūlymas – padaryti Komunikacijos centrą, vienijantį ir IT verslus.

Trečioji vizija pasirodė patraukliausia ir ministerijai, ir miesto vadovams. Anot jos, pašte tikslingiausia būtų įkurti daugiafunkcę kultūros erdvę ir pavadinti ją F.W.Argelanderio vardu. Ši vizija labiausiai atitiktų struktūrinių fondų paramos reikalavimus.

"Veikiausiai tai bus nauja gairė legendinio pašto istorijoje", – vylėsi V.Grubliauskas.

Vytautas Grubliauskas. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Kalėjimo likimas – neaiškus

Ne mažiau įdomią istoriją menantis buvęs Klaipėdos teismo, kalėjimo ir policijos pastatas Jūros gatvėje tokios džiugios perspektyvos dar nesulaukė.

"Ten – kita istorija, kita ministerija, kita būklė, kita kvadratūra ir situacija. Būtų idealu pritaikyti čia Vilniaus Lukiškių kalėjimo scenarijų, bet yra tam tikrų skirtumų, kurie neleidžia tikėtis Vilniaus kalėjimo pastato sėkmės istorijos pakartojimo Klaipėdoje", – neslėpė meras.