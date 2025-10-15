Įvedinėja savas taisykles: stovėjimo vietas bando rezervuoti akmenimis ar net plytomis

„Ar galima išvažiuojant iš kiemo pasidėti kelio kūgį, kad grįžęs rasčiau savo vietą?“ – tokį klausimą viešai iškėlė klaipėdietis.
Reakcijų ilgai laukti nereikėjo – vieni ironizavo, kad tuomet reikėtų kloti vinis ar pasidėti kėdę, kiti svarstė, kad tokie būdai tikrai padėtų išvengti nesutarimų su kaimynais ir kiekvienas turėtų sau skirtą vietą automobiliui.
Tačiau dalis žmonių tokias idėjas priėmė kaip įžūlumą, teigė, kad vietos aikštelėse ir taip nėra daug, o jei dar ir kiekvienas pradės nelegaliai rezervuoti sau vietas akmenimis – kiemas taps visišku chaosu.
„Pamatyčiau tokį dalyką savo kieme – iš karto pervažiuočiau. Nors kažkada teko matyti, kad žmonės taip daro Palangoje, vasaros metu“, – perskaitęs minėtą klausimą piktinosi klaipėdietis Mantas.
Taisyklės aiškios, bet ignoruojamos – įstatymai šiuo klausimu griežti.
Savavališkas vietos „užsižymėjimas“ yra laikomas pažeidimu, o neteisėtas parkavimas prie daugiabučių, pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, gali kainuoti 30–90 eurų, rezervuotų vietų pažeidimai – nuo 60 iki 140 eurų baudas.
Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės Žemėtvarkos skyriaus informacija, galimybė įsigyti dalį stovėjimo aikštelės priklauso nuo konkrečios situacijos apie tai, koks yra teisinis žemės statusas, žemės plotas, aikštelės dydis, kiek savininkų turi nuosavybę greta esančiuose daugiabučiuose ir kt.
Senesnės statybos daugiabučiuose atskirai stovėjimo vietos aikštelėse nėra parduodamos, tačiau dalį aikštelės gali pavykti įsigyti perkant valstybinės žemės sklypo dalį, suformuotą daugiabučio namo ar namų eksploatavimui.
Kaip pažymėjo savivaldybės atstovai, patalpų savininkai gali išsipirkti tik tokią žemės sklypo dalį, kuri yra proporcinga turimų patalpų plotui.
Įsigijus žemės sklypo dalį tarp žemės sklypo bendraturčių gali būti nustatoma naudojimosi žemės sklypu tvarka, kurią tvirtina notaras. Naudojimosi tvarkos planą turi pasirašyti visi sklypo bendraturčiai.
Tačiau, jeigu automobilių stovėjimo aikštelė nuosavybės teise priklauso savivaldybei, po šiuo inžineriniu statiniu esantis žemės sklypo plotas nėra parduodamas.
