Įvertintas Klaipėdos uosto saugumui svarbus radaro bokštas

„Siekiame, kad Klaipėdos uostas nuolat tobulėtų ir būtų pasirengęs atliepti rinkoje atsirandančius poreikius. Laivybos saugumas nuolat išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Kuršių nerijos siluetus atkartojantis radiolokacinės kontrolės sistemos bokštas yra ypatingos reikšmės užtikrinant saugią laivybą ir sklandų uosto darbą, o tai yra labai svarbu Lietuvos logistikai, pramonei. Dirbame ne dėl apdovanojimų, tačiau jie primena trumpam sustoti, įvertinti drauge nuveiktus darbus ir tarsi patvirtina – esame pasirinkę teisingą kursą“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Radiolokacinės kontrolės sistemos bokštas padeda užtikrinti laivybos saugumą uosto akvatorijoje – leidžia efektyviai stebėti ir vesti laivus riboto matomumo sąlygomis, taip pat esant GPS trukdžiams.
Įsiliejo į kraštovaizdį
Bokštas stovi jautrioje teritorijoje – Smiltynėje, todėl įgyvendinant projektą buvo keliamas reikalavimas rasti maksimaliai su Kuršių nerijos nacionalinio parko kraštovaizdžiu derančią objekto architektūrinę išraišką ir kad statinys būtų suvokiamas kaip orientyras, žymintis UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo teritoriją. Statinys – tarsi gyvas, jo forma atkartoja pušies siluetą, o aikštelės – voro nuausto tinklo fragmentus. Šiam objektui buvo organizuotas architektūrinės idėjos konkursas, kurį laimėjo projektas „Gyvas“. Jo autoriai – Paulina Staniulytė, Jonas Rimeika, Genė Petruškevičienė ir Laura Pagodaitė (AB „Panevėžio statybos trestas“).
Beveik 30 metrų aukščio bokštas su dviem aikštelėmis sukonstruotas iš į viršų siaurėjančių lakštinio plieno elementų. Viršutinėje aikštelėje sumontuota radiolokacinės sistemos įranga. Bokštas sveria daugiau kaip 75 tonas. Tad jo statyba pareikalavo specifinių gamybos, logistikos bei montavimo įgūdžių. Smiltynėje įrengiant bokštą sutvarkyta ir aplink esanti infrastruktūra. Čia pakeistos dangos, pastatyti suoliukai gyventojams prisėsti ir mėgautis uosto vaizdais ar Kuršių nerijos ramybe.
Radiolokacinės kontrolės bokšto projektą pastatė UAB „Borta“. Darbų vertė – 1,7 mln. eurų.
Konkurso „Lietuvos metų gaminys“ tikslas – išskirti inovatyvius ir aukštos kokybės lietuviškus projektus bei skatinti jų konkurencingumą rinkoje.
