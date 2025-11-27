Klaipėdoje sulaikytas iš Tailando atkeliavęs 2,6 mln. eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinys

Trečiadienį MKT Klaipėdos skyriaus pareigūnai Jūrų uosto poste patikrino iš Tailando atplukdytą jūrinį konteinerį, kuriame turėjo būti didelė (1 419 vienetų) oro filtrų siunta, skirta išgabenti į Lenkiją. Toks krovinio gabenimo maršrutas sukėlė įtarimų MKT analitikams.
Anot MKT, detalios fizinės patikros metu paaiškėjo, kad deklaruotos prekės tėra priedanga didžiulei cigarečių kontrabandai.
„Rūkalai buvo paslėpti filtrų viduje, tad pareigūnams dar teks atlikti daug darbo išardant visus metalinius karkasus“, – teigiama MKT pranešime spaudai.
Preliminariais vertinimais, konteineryje rasta daugiau nei pusė milijono (539 tūkst.) pakelių rūkalų „Capri Menthol Superslims“ (be banderolių). Manoma, kad iš viso muitinės pareigūnai užkardė 2,28 mln. eurų žalą valstybei.
Iš viso preliminari sulaikytų rūkalų vertė siekia net 2,6 mln. eurų.
Šiemet muitinės kriminalistai jau sulaikė ne vieną stambią rūkalų kontrabandos siuntą, atgabentą anksčiau minėtais naujaisiais maršrutais. Pavyzdžiui, kovo 1 d. Kauno apylinkėse sulaikytas vilkikas, gabenęs iš Jungtinių Arabų Emyratų nelegaliai atplukdytą 500 tūkst. pakelių rūkalų krovinį (buvo užmaskuotas popieriniais rankšluosčiais).
(be temos)
(be temos)
(be temos)