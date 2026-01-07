Sporto bendruomenė sukrėsta: mirė 18-metis imtynininkas

Vaikinas tik neseniai atšventė aštuonioliktąjį gimtadienį.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų sporto centro bendruomenė neteko jauno ir talentingo sportininko Jan Staniaus.
Vos prieš kelias dienas 18-ąjį gimtadienį atšventęs Jan buvo perspektyvus imtynininkas, rinktinės narys, Lietuvos imtynių jaunių čempionato nugalėtojas.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, draugus, trenerius ir visą bendruomenę, kurią palietė ši skaudi netektis.
Kaip buvo rašoma anksčiau, mirė į ligoninę iš Sportininkų gatvės atvežtas 18-metis.
