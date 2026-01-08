Skaudi netektis: rasta negyva 62-ejų metų aktorė, vaidinusi kultiniame filme

Apie J. Trcka mirtį portalui TMZ patvirtino jos sūnus, nurodęs, kad moteris mirė gruodžio 12 dieną. Pasak leidinio, aktorės kūną namuose rado jos draugas – jam sunerimą sukėlė tai, kad kelias dienas nepavyko su ja susisiekti telefonu.
San Diego teismo medicinos ekspertų biuro atstovas leidiniui „The US Sun“ patvirtino, kad ant J. Trcka kūno aptikta traumų, tačiau kol kas neįmanoma nustatyti tikslios mirties priežasties.
J. Trcka išgarsėjo vaidmeniu 2000 metų siaubo komedijoje „Scary Movie“, kur suvaidino seksualiai provokuojančią sporto salės mokytoją Mis Man. Prieš pradėdama aktorės karjerą ji dirbo profesionalia imtynininke, o vėliau sėkmingai persikėlė į kino ir televizijos pasaulį.
Tarp kitų jos darbų – epizodinis pasirodymas Lady Gaga ir Beyoncé 2010 metų muzikiniame vaizdo klipe „Telephone“, taip pat vaidmuo 2016 metais pasirodžiusiame siaubo filme „The Bad Batch“, kuriame ji vaidino kartu su Suki Waterhouse ir Keanu Reevesu.
Kaip nurodoma oficialioje Trcka biografijoje, svorių kilnojimu ji susidomėjo 1986 metais, o jau po dvejų metų pradėjo dalyvauti kultūrizmo varžybose. Vėliau ji dirbo asmenine trenere, nekilnojamojo turto agente ir kartu tęsė karjerą pramogų industrijoje. Savo oficialioje svetainėje Trcka save apibūdino kaip „aktorę su išskirtiniu kūno sudėjimu“.
Imtynių ringe ji pasirodydavo Kasie Cavanaugh vardu. Interviu „Mass Muscle Magazine“ Trcka yra pasakojusi, kad meilę koviniam sportui atrado dar vaikystėje.
„Prisimenu, kaip stovėdavau mūsų svetainėje su apatiniais ir kovodavau bokso bei imtynių kovas su broliu, – sakė ji. – Aš vaikydavausi kaimynystės berniukus su sliekais – man patiko turėti pranašumą prieš juos.“
