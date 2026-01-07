 Mirė ilgametis Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo vadovas Arnestas Karpauskas

Mirė ilgametis Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo vadovas Arnestas Karpauskas

2026-01-07 14:32 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos kurčiųjų sporto bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Pranešta, kad mirė ilgametis kurčiųjų sporto bendruomenės aktyvus narys Arnestas Karpauskas.

Mirė ilgametis Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo vadovas Arnestas Karpauskas / freepik.com ir LKSK feisbuko nuotr.

Apie netektį socialinėje erdvėje pranešė Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas.

„Sukrečianti žinia atskriejo iš Klaipėdos – mirė ilgametis Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto Vykdomojo komiteto narys Arnestas Karpauskas.

Jis taip pat daug metų vadovavo uostamiesčio „Šermukšnio“ kurčiųjų sporto klubui, buvo aktyvus Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės narys.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.

Kada ir kur bus galima atsisveikinti su A. Karpausku, pranešime, kai bus žinoma“, – rašoma pranešime.

