Klaipėdoje atsisveikinama su Antanu Čapu

Kaip socialinėje erdvėje skelbė muzikanto sūnus Nerijus Čapas, su velioniu galima atsisveikinti šiandien, gruodžio 30 dieną.
„Atsisveikinimas su velioniu vyks Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos laidojimo namuose (Smiltelės g. 27, Klaipėda) š. m. gruodžio 30 d. (antradienį) nuo 10 iki 22 val.
Urna su velionio palaikais išnešama ir laidotuvių Šventosios Mišios aukojamos Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda) – š. m. gruodžio 31 d. (trečiadienį) 10 val.
Laidotuvės – Lėbartų kapinėse – š. m. gruodžio 31 d. (trečiadienį) apie 12.00 val.
Artimieji labai prašo susilaikyti nuo didelių gėlių kompozicijų, o velionį pagerbti baltu gėlės žiedu.
Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!“ – įraše pasidalijo N. Čapas.
Primenama, kad A. Čapas mirė eidamas 73-iuosius metus po sunkios ligos.
