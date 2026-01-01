Ar Klaipėdoje bus pastatytas naujas tiltas?

„Šis projektas yra strategiškai svarbus miestui, nes sujungia Bastionų kompleksą, Jono kalnelį ir Danės krantines į vientisą, aiškios struktūros urbanistinę erdvę. Mums svarbu, kad naujasis tiltas būtų ne tik funkcionalus, bet ir darniai įsilietų į aplinką. Laikinasis „Bendrystės“ tiltas parodė, kad tiltas šioje vietoje yra būtinas ir žmonėms labai reikalingas – jis tapo ne tik patogia perėja per Danę, bet ir traukos centru, subūrusiu tūkstančius žmonių. Gyventojų susidomėjimas ir dideli srautai – per visą laikotarpį tiltą kirto daugiau kaip 363 tūkst. kartų – patvirtino, kad nuolatinis tiltas šioje vietoje yra reikalingas sprendimas“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Pagrindinis projekto pokytis – vietoje anksčiau planuoto pakeliamo tilto siūloma įrengti stacionarų tiltą, taip pat vietoje numatytų keturių eismo juostų planuojamos trys. Šiuo metu rengiami galimi tilto architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai.
Pagal rengiamus projektinius pasiūlymus tilto perdangos ilgis sieks 89,5 metro, o bendras tilto plotis – apie 20 metrų. Konstrukcijos aukštis virš vandens sieks 3,10 metro. Važiuojamosios dalies aukštis tilto centre sieks 5,11 metro, ties atramomis – 4,71 metro. Projekte taip pat numatyti atskiri pėsčiųjų ir dviračių takai.
Galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus specialistų išvadas ir visuomenės nuomonę viešinimo metu.
Techninį darbo projektą rengia UAB „SRP Projektas“, o bendras projektavimo terminas – penkiolika mėnesių, iki 2026 metų rugpjūčio pabaigos.
