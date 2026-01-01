Atgimimo aikštėje nustačius 15 potencialių sprogmenų vietų, Klaipėda rengs jų kasinėjimus

„Atlikus Atgimimo aikštės teritorijos tyrimą magnetometru, buvo identifikuota 15 vietų, kuriose yra sprogmenų aptikimo tikimybė. Artimiausiu metu šiose vietose bus vykdomi kasinėjimo darbai, siekiant įsitikinti statybvietės saugumu ir atšaukti ekstremaliąją situaciją“, – BNS nurodė Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas.
Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija aikštėje paskelbta nuo 2024-ųjų lapkričio, joje radus didelį kiekį sprogmenų. Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas pernai lapkritį LRT sakė, kad iš dalies išvalius aikštę, neutralizuoti išvežti apie 50 sprogmenų.
Ruošiant teritoriją išminavimui, taip pat buvo atkasta vertingų pamatų, dėl kurių Klaipėda spręs, kaip toliau vystyti rekonstrukcijos projektą.
„Šiuo metu architektai rengia pasiūlymus, kaip naujoje aikštėje būtų galima įamžinti buvusią urbanistinę struktūrą, neatsisakant paties projekto“, – sakė A. Kačalinas.
Jo teigimu, šiuos siūlymus savivaldybė ketina aptarti „su archeologijos ir architektūros mokslininkais bei sprendimų priėmėjais“.
„Visi – tiek paveldosaugininkai, tiek statybos proceso dalyviai – sutaria, kad atkastų struktūrų užkasimas ir saugojimas in situ, t. y. esamoje vietoje, yra lengviausias ir pigiausias, tačiau kartu ir blogiausias sprendimas, nes tokiu atveju nebūtų pasiektas esminis paveldosaugos tikslas – paveldo prieinamumas visuomenei“, – pažymėjo A. Kačalinas.
Be to, jis pakartojo savivaldybės skundą, kad dėl teisinio reguliavimo spragų uostamiestis pats organizavo sprogmenų paieškos paslaugas, jas derinant su žemės kasimo darbais.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus anksčiau minėjo, kad valstybė turėtų aiškiau reglamentuoti privatininkų dalyvavimą išminavimo procese, nes sudėtinga tam nusamdyti komercines įstaigas.
Kaip rašė BNS, užpernai vasarą pradėti Atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai sustabdyti nuo 2024-ųjų spalio, kai vykdant archeologinius tyrimus teritorijoje aptikti 27 sprogmenys.
Tuomet Lietuvos kariuomenė teritorijoje atliko žvalgybą ir pareikalavo savivaldybės atlaisvinti aikštę išminavimo darbams, tačiau nustačius vertingų pamatų ir svarstant, ką su jais daryti, aikštė iki šiol neišvalyta.
Atgimimo aikštės rekonstrukcijos viešojo pirkimo konkursą yra laimėjusi bendrovė „Infes“. Daugiau nei 21 mln. eurų vertės rangos darbus planuota baigti iki 2027 metų gruodžio.
Pagal pirminį projektą, aikštė turėtų tapti lengviau prieinama, joje numatyta sukurti daugiafunkcį akcentą su Klaipėdos istoriniu žemėlapiu, įrengti amfiteatrą bei dviejų aukštų 231 vietos požeminę automobilių stovėjimo aikštelę.
