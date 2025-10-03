Įves komendanto valandą, budės snaiperiai

Apsigynimui pasiruošė
Paaiškėjo, kad apie tokią griežtą kontrolę, kuri vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį, yra informuoti net latviai, nes Skuodas rengia labai rimtas pratybas.
Pratybose dalyvaus Šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės, miesto teisėsaugos institucijų ir Skuodo savivaldybės administracijos atstovai.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja Edita Jautakienė, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, patikino, kad labai rimtai pasiruošta pratyboms.
„Viskas valdoma. Esame numatę koordinavimo grupę, pasiruošėme normaliam apsigynimui. Numatėme priešui patalpas. Jei būtų priešo atakos ar kokios diversijos, esame pasiruošę“, – ryžtu nustebino E. Jautakienė.
Naktį – tik su dokumentu
Pratybos nebus įprastos, mat naktį iš šeštadienio į sekmadienį įvedama ir komendanto valanda.
Nuo vidurnakčio iki šešių ryto bus draudžiama judėti po miestelį.
„Bet koks gatvėje pasirodęs žmogus bus patikrintas. Šviesiu ir tamsiu paros metu ginkluoti kariai judės pėsčiomis ir naudos karinį transportą. Bus naudojami imitaciniai šaudmenys, valdomi bepiločiai orlaiviai. Pratybų rajone bus mobilūs patikros postai, patruliavimas, svarbių infrastruktūros objektų apsauga bei viešosios tvarkos palaikymas“, – kalbėjo E. Jautakienė.
Paaiškėjo, kad šį savaitgalį skuodiškiams nevalia iš namų išeiti be asmens dokumento.
„Taip. Jei eisi ar važiuosi kur nors naktį, teks pasiaiškinti. Reikės raštu užpildyti anketą ir paaiškinti, kur ir ko vykta. Jei įvestas mobilizacinis režimas, bet kas naktį negalės vaikščioti. O jei kokia diversija? O gal kokia ekstremali situacija nutiks?“ – patikino specialistė.
Latviams – perspėjimas
E. Jautakienė perspėjo, kad net keliukuose į Latviją budės pasieniečiai, bus įrengti patikros postai.
„Pernai jau buvo pratybos, mokėmės Skuodą evakuoti. Bet esame pasirengę ir Klaipėdos rajono gyventojus priimti, jei juos reikėtų evakuoti. Priešas turi matyti, kad mes čia ne sėdime, o esame viskam pasiruošę“, – tikino specialistė.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį iš Latvijos pusės gali būti važiuojančiųjų į turgavietę.
„Pagalvojome, kad verta perspėti latvius. Kad nepanikuotų naktį atvažiavę ir pamatę koncertina apjuostą savivaldybę, kariškius su ginklais. Komendanto valanda juk bus. Jei latviai nieko nežinotų, gali išsigąsti, kad karo veiksmai prasidėjo“, – pasakojo E. Jautakienė.
