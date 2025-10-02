Pratybos kelia daug klausimų: ar reikės įpareigoti daugiabučius įsigyti šį prietaisą?

Pasvalyje – mobilizacijos pratybos. Tūlam lietuviui nei matomos, nei nujaučiamos.
Eilės, suirutės karo metu neišvengiamos, nepaisant to, kad iš anksto buvo strateguojama ir ruošiamasi.
„Kariuomenėje populiarios pratybos su žemėlapiu arba be, tai reiškia – be padalinių. Taupomi resursai ir pasiruošiama eiti į mūšio lauką jau su kariais, o tu ruošiesi be karių. Tai čia mes ruošiamės be jokių resursų, be nieko“, – pabrėžė mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento atstovas Nerijus Kibilda.
Dvi dienas Pasvalyje – pasirengimas mobilizacijai prie stalo.
„Tos stalo pratybos yra tik ant stalo, ka
d būtų pasiruošta kitai dienai“, – aiškino Pasvalio rajono komendantas Narūnas Sirtautas.
Mobilizacija – tai valstybės, savivaldybių, įstaigų ar kitų subjektų bendras veikimas užtikrinant gyvenimą ir ginant valstybę, taip pat suteikiant pagalbą sąjungininkų pajėgoms.
„Gyventojams, kurie nemato šių dalykų, tikrai reikėtų akcentuoti, kad kariuomenė yra pilnai pasiruošusi krizės atveju veikti“, – pridūrė N. Sirtautas.
Tai – kariuomenė. O kitos institucijos, užtikrinančios gyvybiškai svarbias valstybės užduotis? Savivaldybės, šauliai, Maisto bankas, „Caritas“, Raudonasis kryžius. Koks jų pasiruošimas ir vieta mobilizacijos grandinėje?
Pasvalio savivaldybė vardija, kad užtikrintų gyvenimą maždaug trečdaliui namų netekusių rajono žmonių.
„Perkame generatorius, patalynę, turime patalpas, esame išsivalę rūsius – kas būtų, jei būtų tiems, kuriems reikėtų pagalbos“, – kalbėjo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas.
Panašiai su pasirengimu ir Panevėžyje.
„Labai sunku tiksliai įvertinti – galima sakyti paprastai, kad pasirengimas yra 50 prie 50. Trūksta energetinių resursų. Ką jau planuojame ar perkame – tai elektros generatoriai, lovytės, miegmaišiai“, – pripažino Panevėžio savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas Kęstutis Klungis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Karas Ukrainoje tęsiasi trečius metus, tačiau ryškaus proveržio gyventojų aktyvume savo pačių labui savivaldybės nemato.
„Buvome susitikę su daugiabučių namų pirmininkais, bet kalbos ir liko kalbomis. Galbūt reikėtų teisės aktais įpareigoti, kad kiekvienas daugiabutis nusipirktų generatorių. Tai nėra dideli pinigai – apie 1000 eurų“, – svarstė P. Balčiūnas.
„Tokių stalo pratybų metu mes visą laiką bandome kelti problemą ir žiūrėti, kaip galime ją išspręsti. Galbūt teisinę bazę reikia patobulinti, galbūt kažkas kažko nemato, nes daug institucijų, daug organizacijų“, – komentavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo skyriaus patarėja Laura Naidūnaitė.
Mobilizacijos ir pasipriešinimo departamento rengiamos stalo pratybos pradėtos dar prieš prasidedant karui Ukrainoje.
Naujausi komentarai