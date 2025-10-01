Jau aišku, kada Klaipėda įžiebs Kalėdų eglę

Klaipėdiečiai ir aplink gyvenantys žmonės savo siūlymus „Klaipėdos šventėms“ gali teikti iki spalio 30-osios. Lapkritį eglutė jau bus išrinkta, o lapkričio 29 d. numatoma ir įžiebimo šventė.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė Živilė Putnienė, laikinai vykdanti direktorės funkcijas, sakė, kad šiuo metu sulaukta aštuonių siūlymų, du iš jų – iš praėjusių metų.
„Kažkokių drastiškų siūlymų, kaip kažkuriais metais buvo net iš Marijampolės, nėra. Tolimiausias – Gargždai, bet jau ir Gargždus reikėtų įsivertinti, nebent tai būtų tikrai labai graži eglė, kuri be konkurencijos būtų prieš kitas, tada gal tikrai galėtų laimėti“, – kalbėjo Ž. Putnienė ir pridūrė, kad kiti siūlymai gaunami iš Klaipėdos arba sodų bendrijų, esančių šalia uostamiesčio.
Organizatoriai primena, kokie reikalavimai Klaipėdos eglutei: ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo.
Pasiūlytos kandidatės bus apžiūrėtos, įvertintos ir pristatytos visuomenei. Sudaryta komisija atrinks tinkamiausią ir verčiausią Klaipėdos miesto eglės vardo.
Eglučių apžiūra prasidės pasibaigus siūlymų terminui.
„Porą eglučių mes jau apžiūrėjome dėl tam tikrų priežasčių. Dvi eglutes siūlė mokykla, kurioje vyksta renovacija, ir sakė, kad bet kokiu atveju jos bus nupjautos, tad norėjome iš karto įsivertinti. Pamatėme, kad, deja, eglutės nėra tinkamos centrinėms miesto eglutės pareigoms užimti. O likusių tinkamų kandidačių apžiūrėjimas vyks spalio pabaigoje arba lapkričio pirmomis dienomis, po Vėlinių“, – teigė Ž. Putnienė.
