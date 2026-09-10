Jau siūlo eglutes šventėms

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorė Živilė Putnienė sakė, kad praėjusiais metais įstaiga siūlymų pradėjo laukti nuo spalio 3-iosios, o šįmet rugsėjo pradžioje patys žmonės ėmė siųsti laiškus, siūlydami savo žaliaskares.
Viena eglutė yra Klaipėdoje, o apie kitą daugiau informacijos kol kas nėra.
„Įprastai įvertiname naujai gautus pasiūlymus ir tada, jeigu nutinka taip, kad jei pasiūlymuose nėra ko nors, kas atrodytų verta, tai būtinai dairomės ir į tai, kas buvo pernai. Prisimenu, kad pačiame mieste buvo labai graži eglė, sklype augo net dvi, šeimininkas norėjo padovanoti tik vieną. Pakalbėjome, kad jeigu šiais metais trūktų kokios nors labai gražios eglutės, tai tas variantas būtų tikrai tinkamas“, – svarstė Ž. Putnienė.
Kaip ir kasmet, ieškoma eglutės, kuri būtų ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku.
Pasiūlytos kandidatės bus apžiūrėtos, įvertintos ir pristatytos visuomenei.
Sudaryta komisija atrinks tinkamiausią ir verčiausią Klaipėdos miesto eglės vardo.
„Paiešką paskelbėme tada, kai per dvi dienas mums „įkrito“ du pasiūlymai. Tad gavome pasiūlymus ir tada pagalvojome, kad jeigu jau žmonės patys siunčia, tada mes paskelbsime eglutės paiešką. Darbus reikia pasidaryti kuo anksčiau. Mes ne Kalėdas organizuojame rugsėjo viduryje. Žmonės eglę gali siūlyti balandį, sausį, vasarį, kada tik nori“, – sakė Ž. Putnienė.
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