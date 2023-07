Jei politikai nedirbs – negaus ir algos

Savivaldybių politikams nuo šiol bus mokama fiksuota alga už faktinį darbą tiek tarybos, tiek ir komitetų ar komisijų posėdžiuose. Jei juose jie nedalyvaus, negaus ir atlyginimo. Maža to, tarybos narys turės išsėdėti bent pusę posėdžio laiko, kad būtų fiksuotas jo dalyvavimas.

Nuo liepos 1-osios, įsigaliojus naujoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, teko koreguoti ir miesto tarybos reglamentą.

Šiuo pasikeitimu yra atsisakyta tarybos nariams skiriamų vadinamųjų kanceliarinių išmokų, bet jiems įtvirtinamas atlyginimas, kuris siejamas su mero algos dydžiu.

Jis sudarys penktadalį mero atlyginimo.

Viešai skelbiama, kad šių metų pirmą ketvirtį Klaipėdos mero alga siekė 4 594 eurus, neatskaičius mokesčių.

Vadinasi, tarybos narys per mėnesį uždirbtų 918 eurų, neatskaičius mokesčių, o į rankas gautų apie 550 eurų.

Komisijų, komitetų pirmininkams ir opozicijos lyderiui nustatoma 20 proc. didesnė alga nei numatytas tarybos nario atlyginimas, o pirmininkų pavaduotojams – 10 proc. didesnis atlyginimas nei tarybos nariams.

Taigi pirmininkas per mėnesį gautų 1,1 tūkst. eurų, neatskaičius mokesčių (į rankas – apie 660 eurų), o jo pavaduotojas – apie 600 eurų į rankas.

Jeigu tarybos narys eis kelias pareigas, jam yra mokamas tas atlyginimas, kurio nustatytas dydis didesnis.

Įstatyme numatyta, kad tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai politiko praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, nuolatinių komitetų, nuolatinių komisijų ar savivaldybės kolegijos posėdžių skaičiui.

Kitaip tariant, jei politikai posėdžiuose nedalyvaus, negaus ir pinigų.

Išlieka teisė tarybos nariui atsisakyti tarybos nario užmokesčio.

Nutarta, kaip apskaičiuoti tarybos narių posėdžiuose dalyvautą laiką: jei politikas posėdyje dalyvaus ilgiau nei pusę posėdžio laiko, bus fiksuota, kad faktiškai jis jame dalyvavo.

Be to, politikai nebegalės iš savivaldybės administracijos gauti techninių priemonių tarybos nario darbui vykdyti, nes įstatymas to nebenumato.