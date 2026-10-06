Jonauskas apie Klaipėdos zoologijos sode nušautą tigrę: netoleruotinas barbariškumas

„Netoleruotinas barbariškumas – Klaipėdos zoologijos sode, kuriam dėl daugybinių pažeidimų pagaliau panaikintas leidimas, nušauta tigrė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį skelbė L. Jonauskas.
„Tai sunkiai protu suvokiama ir visiškai netoleruotina. Visos aplinkybės turi būti kuo skubiau ištirtos, o tigrę nušovę ir tokį sprendimą priėmę asmenys – nustatyti ir kuo griežčiau nubausti“, – nurodė Seimo komiteto pirmininkas.
Pasak jo, gyvūnai negali tapti neatsakingų savininkų pažeidimų, aplaidumo ar bandymų išvengti atsakomybės aukomis.
„Šis atvejis dar kartą parodo, kad privalome užverti visas teisines landas galimam piktnaudžiavimui“, – įraše teigė politikas.
Dėl galimos nusikalstamos veikos – kreipimasis į prokuratūrą
Kaip antradienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliktas tyrimas atskleidė, jog Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigro patelė žuvo nuo šautinių žaizdų.
Departamentas kreipėsi į Klaipėdos apylinkės prokuratūrą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo.
Kaip skelbta, draudimas įleisti lankytojus Klaipėdos zoologijos sodui galiojo nuo rugsėjo 7 dienos. Spalio 5-ąją Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) panaikino šios įstaigos statusą – išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą.
Panaikinus leidimą, buvęs jo turėtojas įpareigotas uždaryti zoologijos sodą per ne ilgiau kaip 8 mėnesius.
Per šį laikotarpį gyvūnų perkėlimas, gydymas ir kiti reikalingi veiksmai bus atliekami buvusio leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojo lėšomis. Buvęs leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojas taip pat turės prisiimti visą riziką ir atsakomybę dėl gyvūnų laikymo, naudojimo, perkėlimo, gydymo.
Vis dėlto Klaipėdos rajone, Jonušų kaimo apylinkėse, įsikūrusiame zoologijos sode dar tebėra tigrai, paukščiai ir kiti laukiniai gyvūnai.
Kiek anksčiau departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir trys nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas.
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