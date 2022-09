Jūrininkų sveikatos priežiūros centro „svajonių komanda“ dėl pacientų gali viską

Retas nepatiria, ką reiškia slaugyti ligos, negalios ar senatvės prie lovos prikaustytą artimąjį. Tada kaip niekad įvertiname profesionalią pagalbą. Daug kas apie galimybę ją gauti nemokamai – per savo šeimos gydytoją – net nežino. Tuo vis gausiau naudojasi Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (JSPC) pacientai, nes čia ambulatorinės slaugos paslaugos namuose išplėtotos bene geriausiai mieste.

Šiandien ambulatorinės slaugos paslaugas namuose gauna apie 400 JSPC pacientų. Bet šis skaičius nuolat keičiasi. „Vis dar juntame stigmą – važiuoti pas pacientą į namus daug kam baugu, gal todėl ir trūksta specialistų šioje srityje. Mūsų tikslas paskleisti žinią, kad šitas darbas yra labai reikalingas ir svarbus, kad pacientai labai laukia į namus atvykstančių specialistų. Kaip profesionaliai ir nuoširdžiai mūsų komanda dirba!“ – džiaugėsi JSPC Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose komandos vyresnioji slaugytoja Ingrida Veitienė, pirmoji Klaipėdoje įgijusi išplėstinės praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Išplėstinės praktikos slaugytojo kompetencijos platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų, tad ji pati stengiasi vykti, kai atvejai sudėtingesni. Jei mato poreikį, ji gali skirti tyrimus. Jei sveikatos rodikliai nepakitę ir nereikia šeimos gydytojo žodžio, ši slaugytoja savarankiškai gali pratęsti vaistų nuo lėtinių ligų vartojimą. Taip atsiranda galimybė sumažinti šeimos gydytojų darbo krūvį. „Mano kompetencijos apima klinikinės priežiūros, lyderystės, tarpprofesinio bendravimo sritis. Esu savarankiška slaugytoja, gebanti konsultuoti, diagnozuoti ir paskirti gydymą“, – paaiškino I.Veitienė.

Žinia apie darbus pasklidusi

Šiandien JSPC Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose komandoje dirba aštuoni specialistai, greitu laiku jų bus daugiau. Šią veiklą slaugytojos, jų padėjėjos ir kineziterapeutė pradėjo 2019-aisiais. „Iki tol paslaugą teikdavo bendruomenės slaugytojos, kurios dirbdavo toje apylinkėje su šeimos gydytoju. Vizitų skaičius pacientui, turinčiam slaugos poreikį, būdavo 12 kartų per metus. Po to šis skaičius padvigubėjo, galiausiai išaugo iki 104, dabar siekia net 260. Bet tokių – itin sunkios būklės – mūsų aptarnaujamų pacientų nėra daug. Dažniausiai tų, kuriuos lankome, būklė – vidutinio sunkumo, jiems nuo šių metų liepos 1 dienos skiriami 156 vizitai per metus“, – pasakojo I.Veitienė. 2020-aisiais šios srities specialistus JSPC ėmė burti į komandą, kad galėtų užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą patenkinti paciento poreikius namų sąlygomis – skatintų juos pačius rūpintis savimi, teiktų pagalbą ir jų artimiesiems – mokytų rūpintis sergančiais ar neįgaliais. Komanda baigta formuoti pernai, o jos veikla įgavo pagreitį. Dabar su JSPC specialistais sutartis sudaro net privačios medicinos įstaigos, kurios neturi galimybių užtikrinti ambulatorinės slaugos paslaugų namuose savo pacientams – garsas apie profesionalų darbus Klaipėdoje jau pasklidęs.

Lemia daug kriterijų

Kiekvienas šios komandos narys per dieną paprastai aplanko aštuonis devynis pacientus, pagal jiems skirtą planą. Jį sudaro su paciento šeimos gydytoju dirbantis arba ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandos slaugytojas. Plane numatyta, kiek kartų, kokiu intervalu pacientas turi būti lankomas, slaugytoja stebi ataskaitas, kaip sekasi, kokios iškyla problemos. Kartais prireikia ne tik gydymo, bet ir socialinių paslaugų. Tuomet slaugytojas, o jis yra komandos lyderis, stengiasi operatyviai jas organizuoti. Tai ypač aktualu, jei pacientai gyvena vieni.

Komandos nariai vizitus pas pacientus planuoja pagal jų gyvenamąsias vietas, ambulatorinės slaugos paslaugų namuose planą ir net visiškai subjektyvius kriterijus – ligonių artimųjų darbo grafikus. „Pacientai ne bet kada mus gali įsileisti. Pavyzdžiui, jų artimieji namo grįžta tik per pietų pertrauką, tad atidaryti duris gali po pirmos valandos. Kiti įleisti gali tik iš ryto ar po darbo vakare. Tad tam, kad dieną praleistume efektyviai, reikia kruopščiai viską sustyguoti. Svarbu padaryti maksimaliai daug, patiriant mažiausiai sąnaudų kelyje“, – darbo niuansus dėstė I.Veitienė.

Nuo tyrimų iki higienos

Kiek užtruks vizitas pas pacientą, ne visada įmanoma numatyti. Pas vieną, kuriam jau anksčiau atidžiai įvertinta sveikatos būklė, naujų problemų neatsirado, gali pakakti ir penkiolikos minučių, jei ateinama tik suleisti gydytojo paskirtų vaistų. Medikė taip pat pamatuoja pulsą, spaudimą, deguonį, kvėpavimo dažnį. Pas kitą nepakanka ir keturiasdešimties minučių ar valandos – užtrunka viską išsiaiškinti, paklausinėti artimųjų specifinių dalykų – kaip pacientas valgo, tuštinasi, kokie jo įpročiai, kaip miega, keliasi. Kartais lankomam žmogui labiau nei pagalbos stinga bendravimo, tad su konkrečiu tikslu keliolikai minučių atėjusi specialistė būna ir valandą. Ypatingais atvejais komanda siunčia psichologijos mokslus baigusią slaugytoją.

„Laimė, mūsų komanda įvairiapusė, kiekvienas žinome savo stipriąsias puses ir tais gebėjimais dalijamės. Būdingiausios pacientų problemos – pragulos, žaizdos. Stengiamės mokyti pacientą slaugančius artimuosius, kaip išvengti pragulų, opų, imame kraują dėl gretutinių lėtinių ligų, kurių eigą reikia sekti, skirti gydymą, stebime, ar tinkamai vartojami paskirti medikamentai, ar vykdoma gydymo kontrolė, lašiname lašines infuzijas, prižiūrime stomas, atliekame elektrokardiogramas ir t.t. Slaugytojo padėjėjos teikia asmens higienos paslaugas, padeda prausiant ar maitinant pacientą, pakeičia jo padėtį, atlieka rytinę ir vakarinę higieną. Tenka ir nukirpti nagus ar išmaudyti, nes kartais prižiūrinčiajam vienam per sunku įkelti sergantįjį į vonią. Turime nuostabią kineziterapeutę, kuri užsiima mankštinimu. Ji lavina ir padeda susigrąžinti ne tik optimalią fizinę funkciją, bet ir sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo kokybę. Pacientai paprastai iškart ją įsimyli ir nebenori paleisti. Norėdami užtikrinti paslaugų tęstinumą, stengiamės mokyti artimuosius padėti sergančiam. Be to nebus rezultatų. Tarkime, atlikome pacientui dešimt procedūrų ir, jei jis yra gulintis, o niekas daugiau su juo neužsiima, vėl grįžtama į pirminį tašką. Stengiamės, kad artimieji įsijungtų į priežiūrą, slaugą ir turėtų žinių bei įgūdžių, kad išmanytų ne tik apie pragulų profilaktiką, bet ir mokėtų vartydami gulintį nepakenkti sau, nesusižaloti nugaros, – pasakojo komandos vadovė ir pridūrė, kad jos ir kolegų darbe labai daug kūrybos. – Kitąsyk ateini susiplanavęs dieną vienaip, bet turi labai greitai persiorientuoti: randi pacientą su aukštu kraujospūdžiu, širdies ritmo sutrikimu, pamėlusia koja, tada viską metęs operatyviai kvieti greitąją. Turėjome atvejį, kai mūsų komandos nariai pamatė didelį pavojų ir koją žmogui teko amputuoti, tačiau gyvybę pavyko išgelbėti. Kartais namiškiai nesupranta ir neįvertina, kad vyksta pavojingi dalykai. Kitąkart sureaguoti turime labai greitai. Jei gydytojas dirba po pietų, tos kelios valandos gali reikšti labai daug sveikatai ir gyvybei. Turime gražių pavyzdžių, kai šitos komandos dėka pacientai dar gali džiaugtis išgelbėta gyvybe ar pagerėjusia būkle – gebantis labiau save apsitarnauti. Džiaugiamės, kai sunkių pacientų būklė išlieka stabili ir neblogėja. Bet blogėjimų neišvengiame. Ypač stipriai pajutome kovido poveikį. Kai kas savaitę anapilin išeidavo po kelis lankomus žmones, jau ir pačiai komandai norėjosi psichologo pagalbos. Juk prie pacientų prisiriši, tampi jų šeimos nariu, artimuoju. Kiekvieną slaugai kaip savą – mamą, tėtį, močiutę, senelį. Komanda dėl paciento gali padaryti labai daug. Matydamas neefektyvų gydymą ar kitų specialistų paslaugą, gali įkyrėti, reikalauti pokyčių. Komandos narės labai uolios, jei mato reikalą – neatstos, kol pasieks pacientui geriausią rezultatą. Ir kartais už jo gerovę kovoja net su pacientų artimaisiais.“

Teikiant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, labai svarbu komandinis darbas ir su paciento šeimos gydytoju, ir bendruomenės slaugytoju. JSPC kolektyvas bendradarbiauja puikiai.

Svarbiausia – noras padėti

Kas gali pretenduoti į šias paslaugas? Pirmiausia jų būtinumą nustato su šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas. Užpildžius specialų klausimyną, įvertinama paciento būklė, tai lemia ir Valstybinės ligonių kasos apmokamų vizitų skaičių, slaugos planą. Tuomet siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas. Kai yra siuntimas ir slauga suplanuota, I.Veitienės vadovaujamas kolektyvas kimba į darbą: „Man tie žmonės – svajonių kolektyvas, kuriame labai stipri komandos dvasia. Šiame darbe laiko nepaprastai motyvuoti kolegos, neatsižaviu jų noru dalintis patirtimi, žiniomis, tobulėti ir, svarbiausia, – padėti kitam. Meilė žmogui mūsų veiklą įprasmina. Įkvepia ir didelis JSPC vadovybės palaikymas, į kiekvieną mūsų poreikį greitai reaguojama, turime sąlygas dirbti laisvai ir kūrybiškai, drąsiai teikti pasiūlymus. Stengiamės sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant jų sveikatą ir apsaugant juos nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo.“

