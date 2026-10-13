Kai kuriuose butuose jau šyla radiatoriai

Klaipėdietė Jolanta teigė, kad I. Simonaitytės g. 12 daugiabučiame name jau šildoma.
„Sekmadienį atkreipiau dėmesį, kad radiatoriai namuose ne vėsūs, o gerai įšilę. Iš pradžių nepatikėjau, bet patikrinusi radiatorius kituose kambariuose įsitikinau, kad ir jie šilti. Viena vertus, gerai, kad bus šilčiau bute, nes naktimis net kojos šąla, tenka miegoti ne tik po antklode, bet ir pledu. Bet, kita vertus, yra neramu, nes jau lapkritį galime sulaukti kosminių sąskaitų už šildymą“, – nerimavo Jolanta.
Rumpiškės kvartale gyvenanti Diana pasakojo, kad ir jos bute radiatoriai jau šilti.
„Esu labai pikta, kad jau įjungtas šildymas. Dar nėra taip šalta, kad jo reikėtų. Sąskaitos bus didelės. Skaičiau laikraštyje, kad miestas nesiruošia „paleisti“ šildymo nuo spalio 1 d. pagal naują tvarką, bet dabar sulaukiau nemalonios staigmenos“, – piktinosi Diana.
Šiemet įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos šildymo sezonas oficialiai prasidėjo spalio 1 d. ir baigsis 2027 m. balandžio 30-ąją.
Iki šiol šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės.
Vis dėlto tai nereiškia, kad nuo spalio 1-osios centralizuotas šildymas automatiškai įjungiamas visur.
Modernizuotus, automatizuotus šilumos punktus turintys pastatai šildymą gali reguliuoti automatiškai, atsižvelgdami į lauko temperatūrą. Kituose pastatuose šildymo pradžia priklauso nuo savivaldybės sprendimo.
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Jolanta Mickevičienė sakė, kad kol kas šildymo sezono pradžia mieste neskelbiama.
Pasak vedėjos, šildymo sezonas bus skelbiamas, kai trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Šią savaitę vidutinė temperatūra sieks 13–15 laipsnių šilumos.
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