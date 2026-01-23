Kaimynės šventės – be pabaigos

„Tikiuosi čia atsiras gyvenančių Kuncų g. 9. Atsibodo kiekvieną vakarą švenčianti kaimynė – policiją taip pat pavargau kviesti, gal galima būtų kažką bendromis jėgomis padaryti? Baldų daužymai, rėkimai ir muzika – jau pavargome“, – socialiniuose tinkluose rašė moteris, pasirinkusi anonimiškumą.
Pasak jos, triukšmas kartojasi kone kasdien, o vakarai virsta bemiegėmis naktimis.
Nors policija buvo kviesta ne kartą, problema, anot gyventojos, taip ir nebuvo išspręsta.
Tačiau Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės galioja visiems gyventojams.
Nuo 19 iki 22 val. triukšmauti jau negalima, o nakties metu, nuo 22 iki 7 val., galioja ramybės metas, kai draudžiama triukšmauti, garsiai klausytis muzikos ar vykdyti remonto darbus.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 100 iki 600 eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 500 iki 1 tūkst. eurų.
Dėl kaimynų keliamo triukšmo gyventojai raginami kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu.
Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima raštu kreiptis į Klaipėdos savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių.
