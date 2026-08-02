 Kaip atgaivinti pietinę Klaipėdą?

Kaip atgaivinti pietinę Klaipėdą?

2026-08-02 12:00
Ieva Niekytė

Klaipėdos pietinės miesto dalies istorinis paveldas, bendruomeniškumo stiprinimas ir ateities vizija tapo atviros bendruomenės diskusijos „Žmonės kuria vietą: pietinės Klaipėdos kasdienybė, dvasia ir istorijos“ tema. Susitikime aptarta, kaip šią miesto dalį paversti gyvybingesne, labiau įprasminant jos istoriją ir kultūrą.

Idėjos: renginio dalyviai aktyviai diskutavo apie pietinės Klaipėdos ateitį, dalijosi mintimis, kaip stiprinti bendruomeniškumą, puoselėti istorinį paveldą ir kurti patrauklesnę miesto dalies aplinką.

Istorinis paveldas

Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorės Renatos Rudienės teigimu, toks susitikimas surengtas siekiant stiprinti bendruomenę ir kurti naujas tradicijas pietinėje miesto dalyje.

„Turime kurti tradiciją, turime burtis, turime jungtis. Klaipėdos miestas rugpjūčio 1-ąją švenčia savo 774-ąjį gimtadienį. Visi renginiai sukasi aplink Mažosios Lietuvos muziejų, centrą, Senamiestį, o pietinė miesto dalis lieka truputėlį užmiršta“, – kalbėjo R. Rudienė.

Bibliotekos direktorės teigimu, stiprinant bendruomeniškumą svarbu atsigręžti ir į šios miesto dalies istorines ištakas.

Jonas Genys
Jonas Genys / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Pietinės Klaipėdos potencialas

Istorikė Silva Pocytė pabrėžė, kad pietinės Klaipėdos dalies gyventojai gali didžiuotis gyvenantys vietoje, kur prasidėjo miesto priešistorė.

„Žmonės šiose vietovėse gyveno dar tūkstančius metų iki Klaipėdos įkūrimo, todėl tai gera proga prisiminti, kad miesto istorija prasidėjo gerokai anksčiau nei 1252-aisiais“, – teigė S. Pocytė.

Anot istorikės, svarbu ieškoti būdų, kaip šį paveldą padaryti labiau matomą ir prieinamą miestiečiams.

„Galbūt naujame parke būtų galima įrengti pasivaikščiojimo taką pagal senuosius šios vietovės kaimus – Rumpiškes, Gedminus, Bandužius, Lūžus, Vaidaugus. Žmonės prisimintų, kad visa šiandieninė pietinė miesto dalis atspindi istoriją, kurios jau nebėra“, – kalbėjo S. Pocytė.

Panašios nuomonės laikėsi ir Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys.

Muziejaus direktoriaus teigimu, kuriant naujas viešąsias erdves būtina įprasminti ir istorinį miesto paveldą.

„Galima sukurti savotišką skanseną, kuriame būtų galima ir laisvalaikį leisti, ir organizuoti istorinį turinį turinčius renginius bei švęsti miesto gimtadienį“, – sakė J. Genys.

Skansenas yra etnografinis muziejus po atviru dangumi, kaimo ar regiono architektūros bei buities ekspozicija.

Anot direktoriaus, parkai turėtų būti ne tik žaliosios erdvės, bet ir vietos, pasakojančios miesto istoriją.

„Esu prieš parkus be idėjos, be turinio. Parkai turi turėti savo istoriją, informaciją, kad būtų įdomūs ir miestiečiams, ir svečiams“, – teigė J. Genys.

Esu prieš parkus be idėjos, be turinio. Parkai turi turėti savo istoriją, informaciją, kad būtų įdomūs ir miestiečiams, ir svečiams.

Ateities vizija

Kalbėdamas apie pietinės Klaipėdos dalies ateitį, vicemeras Giedrius Didjurgis pabrėžė, kad pastaraisiais metais šiai miesto daliai skiriama vis daugiau dėmesio.

„Jau daugiau negu metus laiko stengiamės koncentruoti daugiau kultūrinių renginių, projektuoti veiklas, organizuoti daugiau sporto ir kitų renginių. Pietinė miesto dalis neturėtų būti pamiršta, todėl ja rūpinsimės vis daugiau“, – žadėjo G. Didjurgis.

Vicemero teigimu, kartu su kultūrinėmis iniciatyvomis planuojama plėtoti ir bendruomenės infrastruktūrą.

„Statybininkų prospekte yra sklypas, kuriame savivaldybė bandys vystyti bendruomenės namus. Šita idėja jau yra vystoma ir turbūt kitų metų pradžioje turėtume matyti pirmuosius rezultatus“, – teigė G. Didjurgis.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos pietinė miesto dalis
istorinis paveldas
kultūra

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Komentarai

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Atidarykite naktibarių, iškart pagyvės. Senamiestį gaivino su naktibariais, pristeigė girdyklų, dabar pietinės Klaipėdos eilė atėjo.
3
-1
B.Y.B.I pakabin
Taigi valdzia B.Y.B.I deda ant tu gyventoju. Svarbiausia butina isisavinti ( isvogti) biudzeto pinigus kol sedi ant valdzios kedes. Nepasius tie gyventojai. Gyveno gi iki siol ir nedejavo- gyvens gerovej ir toliau. Tiktai butina jiems pi.s.ti prota graziom pasakom. Durniai tiki, o tai yra gerai.
4
-2
Š.malimas
kokio velnio reikalingas tas istorinis ale paveldas, jeigu į žmonių gyvenimiškas problemas nekreipiamas joks dėmesys? Šiandien jiems ne to reikia. Prie LEZ, kitoj Šilutės plento pusėj, statoma panaudotų tepalų /vežamų iš visos ES/ perdirbimo gamykla, kuri prisidės prie bendro šitos zonos skleidžiamo taršos kiekio. Kur ar naktinės sudo smarvės kurios niekur nedingo o tik suretėjo..Net dėl smulkmenų valdžia neklauso Pietinio rajono gyventojų - vieno kiemo žmonės iki šiol, jau 2 metus, negali įsirengti šlagbaumo, kuriuo apsigintų nuo aplinkinių namų automobilių. Kurie jau nuo ryto užima jų kieme visas stovėjimo vietas...Dar daug klausimų, kurių čia niekas nesprendžia (o gyventojams galimai tyčia stato kliūtis..)//////O jie apie kažkokių kaimų istorijas nori diskutuoti ir su vietiniais edukacija užsiiminėt..
7
-3
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