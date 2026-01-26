Kaip atrodys filmoteka „Naglis“?

Lietuvos kino centro kuriamoje filmotekoje veiks dvi profesionaliam kino rodymui pritaikytos salės ir lauko kino terasa, edukacinės ir ekspozicijų erdvės, skaitykla ir videoteka. Kino profesionalams čia bus įkurtos rezidencijų patalpos, filmų skaitmeninimo ir restauravimo laboratorija bei montažo ir darbo studijos, veiks kavinė. Planuojama, kad per metus čia apsilankys apie 55 tūkst. lankytojų.
„Regioninės filmotekos „Naglis“ atidarymas žymės ne tik atnaujinto pastato veiklos pradžią, bet ir naują etapą Lietuvos kino kultūroje. Reikšmingi kultūros projektai įgyvendinami ir regionuose, stiprinant jų kultūrinį gyvybingumą ir užtikrinant kultūros prieinamumą. „Naglis“ taps inovatyviu kino kultūros centru – vieta, kurioje bus saugomas ir puoselėjamas kinas kaip menas, istorija ir gyva patirtis, o vietos bendruomenėms atsivers erdvė susitikimams, dialogui ir kino edukacijai“, – teigė Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Filmoteka nuosekliai rūpinsis kino paveldu – nuo jo skaitmeninimo ir restauravimo iki ilgalaikio saugojimo bei prieinamumo užtikrinimo. Čia bus pristatomos kuruotos filmų programos, kino festivaliai, retrospektyvos, parodos ir kiti renginiai, supažindinantys žiūrovus su autoriniu ir eksperimentiniu kinu bei kino klasika. Taip pat vyks kino edukacijos vaikams ir suaugusiems, skirtos skatinti domėjimąsi kinu ir jo kūrimo technologijomis.
„Nors Lietuvos kino pasiūla ir įvairovė kasmet džiugina, filmai pelno reikšmingus tarptautinius apdovanojimus, tačiau pačioje Lietuvoje susiduriame su netolygiu kino prieinamumu skirtinguose šalies regionuose. Atliepdama šią problemą, filmoteka veiks kaip ištisus metus atvira kino kultūros įstaiga, suteikianti galimybę plačiajai visuomenei nuolat mėgautis kokybišku kinu. Kartu ji taps erdve tarptautiniams projektams, rezidencijoms ir kino meno raidai, o ateityje, tikimės, svarbiu traukos centru ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kino profesionalams“, – dalijosi Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius.
Filmotekoje bus įrengtos patalpos kino rezidencijoms, kurios taps reikšminga kino kultūros sklaidos ir kūrybos platforma. Rezidentams bus sudarytos sąlygos naudotis kino paveldo skaitmeninimo ir restauravimo infrastruktūra, montavimo įranga bei filmų kūrimo priemonėmis, leidžiančiomis įgyvendinti edukacinius projektus, prisidėti prie Lietuvos kino paveldo aktualinimo ir plėtoti bendrus projektus su vietos bendruomene. Šios veiklos ne tik stiprins Vakarų Lietuvos regiono kultūrinį potencialą, bet ir kurs pridėtinę vertę Lietuvos kinui tarptautiniu mastu.
Buvusio kino teatro „Naglis“ vietoje vykstančius rekonstrukcijos darbus, kuriuos numatyta įgyvendinti iki 2026 m. rugpjūčio, vykdo UAB „Infes“. Regioninės filmotekos architektūrinį projektą įgyvendina MB „Altitudės“ ir MB „Vietos“, projekto autoriai: Gerda Antanaitytė, Andrius Laurinaitis, Aurimas Baužys, Marina Leonova ir Algimantas Rybelis. Statybų techninę priežiūrą vykdo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių administravimą užtikrina Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), ir valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais Kultūros ministerijos.
