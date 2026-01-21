Prasideda 19-asis Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis

Programą sudaro trys dėmenys, tai – nacionalinių konkursinių programų, tarptautinių konkursinių programų, specialiosios programos filmai.
Kaip skelbia organizatoriai, festivalio žiūrovai šiemet galės susipažinti su trumpametražiais filmais iš šešių pasaulio žemynų. Šešiose tarptautinėse konkursinėse programose bus rodomi Berlyno, Kanų, Venecijos, Lokarno ir „Sundance Film Festival“ festivalių bei Europos kino apdovanojimų nominantai.
Festivalis yra vienintelis „Oskarų“ apdovanojimų kvalifikaciją turintis tarptautinis kino festivalis Lietuvoje.
Festivalis pernai pirmą kartą atrinktas į „Oskarus“ rengiančio Jungtinių Valstijų Kino meno ir mokslo akademijos sąrašą festivalių, kurių nugalėtojai gali pretenduoti į apdovanojimus. Tai reiškia, kad festivalio pagrindinio prizo „Grand Prix“ nugalėtojai gali siekti „Oskaro“.
Pernai festivalis taip pat pelnė Europos kino apdovanojimų kvalifikaciją
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis yra vienas didžiausių išskirtinai tik trumpametražius filmus rodančių festivalių Baltijos šalyse. Įkurtas 2006 metais, festivalis tapo platforma, pristatančia viso pasaulio naujosios kartos kūrėjų trumpuosius filmus.
Festivalis kasmet žiūrovams pristato apie dvidešimt trumpametražių filmų programų, kuriose rodoma virš 100 trumpųjų filmų.
Šiemet jis vyks iki sausio 27-osios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, o taip pat bus prieinamas namų kino platformose.
Naujausi komentarai