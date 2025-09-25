Kaklaraiščių kolekcininkė siekia pasaulio rekordo

Asociacijos „Tekstilės kelias“ įkūrėja D. Dudėnienė ragina visus pajūrio krašto gyventojus prisidėti prie rekordo įgyvendinimo.
„Šį spalį tikiuosi Darbėnuose pristatyti daugiau nei dvidešimties tūkstančių kaklaraiščių kolekciją. Šiuo metu Gineso pasaulio rekordų knygoje pasaulio rekordas fiksuotas Naujosios Zelandijos gyventojos Irene Sparks vardu. Jos kolekcijoje yra 21 321 kaklaraištis. Tad mums trūksta vos kelių tūkstančių, kad Lietuva galėtų pretenduoti į pasaulio rekordo pagerinimą“, – pasakojo D. Dudėnienė.
Moteris kvietė amatininkus ir kūrėjus pagaminti išskirtinių kaklaraiščių iš medžio, molio, popieriaus, odos, gintaro, plastiko, audinių ar kitų medžiagų.
„Reikia pasauliui parodyti, kad ir mes gabūs esame“, – šypsojosi D. Dudėnienė.
Moteris žurnalistų buvo užklupta beskaičiuojanti kaklaraiščius.
„Netoli ir mums jau iki rekordo. Turime pasiruošę 23 tūkstančius. Kiek sunkvežimių būtų, dar nežinau“, – kalbėjo D. Dudėnienė.
Moteris yra kelių Lietuvos rekordų savininkė.
Spalio 15-ąją moteris Darbėnuose žada pristatyti naują savo rekordą, bet jau pasaulio.
„Turime šešis Lietuvos rekordus – tautinių juostų, tautinių rankšluosčių, tautinių lovatiesių, klumpių, avyčių kolekciją ir didžiausią šalyje antpirščių kolekciją“, – pirštus lenkė darbėniškė.
Moteris turi sukaupusi per 200 klumpių.
Kolekcininkė surinko arti 700 avių skulptūrų kolekciją. Jos pagamintos iš porceliano, kristalų, metalo.
„Jei ką darai, reikia padaryti iki galo. Aš užsispyrusi esu. Iš pradžių kolekcionavome juostas. Šventinėmis vadinamų jų turime apie 800 ir dar šimtą smulkių juostų. Tautinių rankšluosčių surinkome apie 700. Lovatiesių – apie 600“, – pasakojo moteris.
Darbėniškė jau sulaukė dovanų į pasaulio rekordo vardą pretenduojančią kolekciją.
„Prisideda ir neša žmonės, pradžia jau padaryta. Prisidėti gali kiekvienas. Kiekvienas kaklaraištis – žingsnis į istoriją“, – tikino moteris.
D. Dudėnienės kolekcijų ekspozicijas galima apžiūrėti Tekstilės amatų centre.
Tai visiems atviras muziejus, kokių Lietuvoje reta.
Savo namo pirmojo bei antrojo aukšto erdvėse tekstilės meistrai Daiva ir Arūnas Dudėnai puoselėja ekspoziciją, kurioje – šimtai austinių juostų ir rankšluosčių.
Šie eksponatai kruopščiai surankioti sendaikčių parduotuvėse ar pirkti iš žmonių, dovanoti. Yra ne viena juosta ar rankšluostis, išsaugoti nuo tarpukario Lietuvos laikų.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai