Kam teiksime „Padėkos kaukes“?

„Padėkos kaukių“ komisijos pirmininkė Sondra Simanaitienė teigė, jog šie apdovanojimai svarbūs jau vien tuo, kad pažvelgiama į teatrą kaip į kultūrinį reiškinį ir kas per praėjusius metus Klaipėdos teatre įvyko išskirtinio.
„Mes ieškome proveržio, naujos kokybės, tai yra labai svarbu. Nes teatras miesto gyvenime yra viena svarbiausių kultūrinių apeigų. Teatras atspindi tai, kas vyksta visuomenėje, net ir klasikinėse pjesėse jis perteikia šių dienų aktualijas. Todėl teatro gyvenimas ir dėmesio jam parodymas, stebėjimas, kas jame vyksta, idėjų ir aktorių iškėlimas yra padėka tiems, kurie tam atidavė visą savo gyvenimą“, – kalbėjo S. Simanaitienė.
„Padėkos kaukės“ – speciali ceremonija, rengiama Tarptautinės teatro dienos proga, jos metu apdovanojami nusipelnę Klaipėdos teatralai.
Pirmosios „Padėkos kaukės“ buvo įteiktos 2006 m., taigi šiais metais jos bus teikiamos 21-ąjį kartą.
Kasmet „Padėkos kaukėmis“ už praėjusių metų kūrybinius pasiekimus ir reikšmingiausius metų darbus apdovanojami penki ryškiausi uostamiesčio scenos menininkai.
Apdovanojimai skiriami pagal nominacijas: metų aktorius, metų vaidmuo, metų debiutas ir pan.
Nominantus vertina ir laureatus išrenka ekspertų komisija, kurioje pretendentai vertinami pagal profesinio meistriškumo, išliekamosios meninės vertės sukūrimo ir novatoriškumo bei šiuolaikiškumo kriterijus.
Pati „Padėkos kaukė“ – juvelyrikos meno miniatiūra iš sidabro, papuošta auksu ir brangakmeniais.
Apdovanojimo idėjos autorius – režisierius Alvydas Vizgirda.
Šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
